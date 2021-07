10.000 kr. til mental sundhed i arbejdslivet

- Det kan lyde meget banalt, men det er virkelig vigtigt at tage sig den tid. Det var en halv dag, som var godt givet ud ift. at lære hinanden bedre at kende, og vi er også blevet bedre til at komme til hinanden, hvis vi laver fejl eller har en dårlig dag. Og det er godt for forretningen med mere ærlighed, for vi lærer jo netop af vores fejl. Vi bakker 100 procent op om Velliv Foreningens initiativ om at sætte fokus på den mentale sundhed. For os har det været en øjenåbner, at relationerne og bedre kommunikation kan have så stor betydning for forretningen og os som mennesker, fortæller Lene Bohn-Jespersen i en pressemeddelelse fra Velliv Foreningen.