Administrationsbygningen på Jernbanevej deles i dag af Borgerservice og Alle kan Bidrage, som står for jobcentret. Til august vil de to områder også være under samme administrative hat - hvis kommunalbestyrelsen godkender omorganiseringen. Foto: Agner Ahm

1000 medarbejdere får ny chef

Holbæk - 02. marts 2021 kl. 10:00 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Holbæk Kommune lægger nu an til en stor omorganisering af kommunens indsats på det sociale område.

Forslaget er netop præsenteret for medarbejderne, og det indebærer, at omkring 1000 medarbejdere vil få en ny chef. Det skal ske inden 1. august, hvor den nye struktur er planlagt til at træde i kraft.

Forudsætningen er, at kommunalbestyrelsen siger ja. Det forventes afgjort på kommunalbestyrelsens møde i april.

Ingen skal ud Både borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) og kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard understreger, at forslaget ikke er en spareøvelse. Ingen medarbejdere skal ud, og langt de fleste vil reelt blot fortsætte med de arbejdsopgaver, de har i dag.

De sociale indsatser dækker et bredt felt fra fysisk og psykisk handicappede over socialpsyiatri til indsatser for unge, som ikke lige passer ind i de gængse rammer.

I dag er disse indsatser delt op, så mange af medarbejderne hører under store forvaltningsgrene som børn og skole - kendt som Læring og Trivsel - og ældreområdet, som i kommunens sprogbrug hedder Aktiv Hele Livet.

I den politiske del af kommunens organisation blev de sociale indsatser samlet under én hat ved starten af denne valgperiode, hvor der blev indført et socialudvalg med Bente Röttig (SF) som formand.

Nu lægges der altså op til, at der også administrativt bliver én enhed til at håndtere det sociale område.

Borgerservice Ændringen betyder, at et enkelt kommunalt område helt forsvinder. Det er området Uddannelse til alle Unge. Det nedlægges, fordi langt de fleste opgaver - og medarbejdere - kommer ind under det nye store socialområde.

Også Borgerservice berøres af omlægningen. Det har indtil nu hørt under Kultur og Fritid, men fra august skal Borgerservice høre sammen med Alle Kan Bidrage, som er afdelingen, der bemander jobcentret.

Rent praktisk bor Borgerservice og Alle Kan Bidrage allerede i samme hus, nemlig i administrationsbygningen på Jernbanevej.