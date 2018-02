100 gæstede varmeværket

På varmeværket var der rig mulighed for at et indblik i, hvad der går forud for, at vi som forbrugere kan få varme i radiatoren og varmt vand fra hanen. Varmemester Per Adamsen fortalte blandt andet om, hvordan store halmballer bliver omdannet til fjernvarme. Der var også mulighed for at stille spørgsmål, ligesom sulten kunne blive stillet ved pølsevognen.