En småbørns-garderobe før coronaen. Hvordan laver man den nogenlunde corona-sikker? Børnepasningen har massive udfordringer i denne tid. Foto: Per Buurgaard Christensen

100 forældre søgte om orlov dag ét

Holbæk - 23. april 2020 kl. 08:52 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pas dine egne børn og spar betalingen for pladsen. Det tilbud vil formentlig slå an hos en hel del forældre i Holbæk Kommune.

For allerede den første dag - i går, onsdag - sagde omkring 100 forældre ja tak til tilbuddet, som også inkluderer en garanti for, at de kan få pladsen tilbage, når de har brug for den.

Det oplyste borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) på kommunalbestyrelsens møde onsdag aften.

Her godkendte en helt enig kommunalbestyrelse en række ændringer i børnepasningen, som ikke mindst skal sikre, at forældre i vitale job kan få passet deres børn.

De job, der er tale om, er blandt andet hele sundhedssektoren og alle, der arbejder med børnepasning.

Lukkedage Til mødet onsdag aften havde Venstre fremsat et forslag om, at lukkeugerne i juli droppes i år.

Mange forældre vil måske være nødt til at holde ferie i maj og juni af hensyn til deres arbejdspladser, og så er det ikke rimeligt at holde fast i lukkeugerne i juli, som blot vil presse forældrene endnu mere, lød Venstres begrundelse, som blev fremført af Steffen Kisselhegn.

Så kontant en beslutning var de øvrige partier ikke med på.

Men der var enighed om, at lukkedagene er noget af det, der skal ses på. Og det indgår i dagsordenen på næste møde i børn- og skoleudvalget.

- Vi har faktisk drøftet det løseligt allerede i udvalget, fordi det giver god mening med færre lukkedage. Men vi vil gerne arbejde det ordentligt igennem, sagde Jarl Falk Sabroe (S).

For dyrt Borgmesteren fulgte trop, da hun sagde, at Venstres forslag, »som det ligger«, er for dyrt.

Men der er god fornuft i at se på lukkedage i et eller andet omfang - hele børnepasningen må tilpasses de særlige behov og krav, som corona-situa- tionen stiller, tilføjede hun.

Flere politikere nævnte, at en uges lukkedage sparer kommunen for omkring to millioner. Så en fuld suspendering af denne sommers lukkedage ville således koste fire millioner.

Facit på debatten blev, at Venstres forslag nu bliver sendt til børn- og skoleudvalget, og det bliver politikerne her, som skal komme med et bud på, hvor mange færre lukkedage der kan indgå i corona-tilpasningen af børnepasningen.

Ros til front-personalet Mens Venstres forslag således antydede en lille sprække i den ellers fuldstændige enighed om kommunens mange corona-tiltag, så sendte samtlige partier til gengæld en stor buket verbale roser til medarbejdere og ledere i børnepasningen.

De gør alt, hvad man kan forlange og mere til for at levere mest mulig og bedst mulig pasning på nogle vilkår, som pænt sagt er vanskelige.

Blandt andet kræver det selvsagt god plads at holde corona-afstand. På skolerne er det klaret ved, at de ældste elever bliver hjemme. Men den model kan ikke lige overføres til børnepasningen.

- Og hvis alle børnene kommer, er det simpelt hen umuligt, konstaterede Karen Thestrup Clausen (EL).

Derfor sendte politikerne også pæne ord til de forældre, som vælger at benytte den nye orlovsmulighed.

