100 brandfolk kæmpede mod storbrand

Holbæk - 02. september 2020 kl. 10:34 Af team Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var under arbejde med at lægge tagpap ved nogle tagluger på industribygningen på Skimmedevej 10 ved Vipperød - også kendt som Superfos' tidligere fabrik - at der tirsdag formiddag udbrød en omfattende brand, der har efterladt omfattende skader på en del af ejendommen.

Ingen personer kom til skade i forbindelse med branden, der udløste en massiv sort røgsky. Den kunne ses på mange kilometers afstand.

Vestsjællands Brandvæsen fik den første melding om branden klokken 9.52 fra en automatisk brandalarm i bygningen på Skimmedevej, og få minutter efter blev brandvæsnet alarmeret af alarmcentralen, der havde fået et opkald via 112.

- Der sker i noget utilsigtet i forbindelse med tagarbejdet, så der opstår brand. Og den udvikler sig så mere kraftigt, end man i første omgang havde forudset, siger Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Brand nede i bygningen Ilden havde tilsyneladende spredt sig fra taget og ned i bygningen.

- Da jeg kommer frem til stedet, brænder det ikke kun på taget, men også nede i selve bygningen. Og så bliver et en meget mere vanskelig slukningsopgave, end hvis det kun var taget, der brændte, fortæller Thorbjørn Celler, der er indsatsleder i Vestsjællands Brandvæsen og stod i spidsen for det meget store slukningsarbejde.

Den tidligere Superfos-bygning rummer i dag 17 forskellige virksomheder med produktionsvirksomheden Primoreels, der producerer folielåg til mejeriprodukter, som den største. Branden er tilsyneladende opstået på taget i den del af bygningen, hvor Primoreels holder til.

- Det er et stort kompleks og med mange forskellige lejemål, hvilket gjorde det sværere for os at bevæge os rundt i bygningen og rundt om den, siger Thorbjørn Celler.

Han vurderer dog også, at bygningens inddeling i forskellige sektioner hjalp med til at begrænse branden, så kun en del af ejendommen blev brandskadet.

- Det lykkes faktisk ret godt at undgå den store spredning af ilden, så branden på nær en smule spredning holdt sig i den del, hvor den opstod. Men der er selvfølgelig en del røgskader i den øvrige del af bygningen, siger indsatsleder Thorbjørn Celler.

Allerede tirsdag tilkaldte man skadeservice for så tidligt som muligt at håndtere følgevirkningerne af branden og slukningsarbejdet.

Medarbejdere evakueret Da situationens alvor stod klar, blev medarbejdere i alle dele af bygningen evakueret. I første omgang havde man godt kunne fortsætte arbejdet.

En af de mindre virksomheder på Skimmedevej 10 er Rodvig Bags, som ejes af Berit Rødvig. Hendes virksomhed var ikke umiddelbart ikke direkte berørt, da avisen talte med hende tirsdag middag.

- Vi forsøgte at arbejde videre. Men så gik strømmen, og kort efter var beskeden fra politiet, at alle skulle evakueres. Så nu krydser vi fingre for, at de hurtigt får styr på ilden, fortalte Berit Rødvig.

100 brandfolk i aktion Det skulle dog tage brandfolkene adskillige timer at få nedkæmpet branden. Vestsjællands Brandvæsen, der selv stillede med folk fra en håndfuld stationer og beredskabets korps af frivillige, fik hjælp til den meget store indsats fra både Beredskabsstyrelsen, Roskilde Brandvæsen og Beredskab Øst i Københavns-området.

Indsatsleder Thorbjørn Celler havde i formiddags ikke det præcise tal, men han anslår, at omkring 100 brandfolk og 30 køretøjer deltog i slukningen. Midt på eftermiddagen kunne man geare ned, da branden var under kontrol, men brandvæsnet vil også være til stede det meste af dagen i dag, onsdag.

- En del af bygningen er faldet sammen, og det betyder, at der kan være små lommer med ild, eller hvor ilden kan bryde ud igen, siger Thorbjørn Celler.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi er meldingen fra kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard, at man ikke forventer at skulle lave de store tekniske undersøgelser på stedet, da brandårsagen er klarlagt.

- Vi skal forsøge at fastslå de præcise omstændigheder omkring tagarbejdet, så det kan afklares om der eventuelt er sket noget uagtsomt, der i så fald ville kunne give en bøde, lyder det fra Martin Bjerregaard.

Trods den meget store og sorte røgsky, der steg op fra den brændende bygning, blev det ifølge politiet ikke nødvendigt for myndighederne at udsende en beredskabsmeddelelse eller iværksætte sirenevarsling, blandt andet fordi vinden var gunstig, og fordi bygningen ligger relativt isoleret.

Politiet sendt dog en patrulje på gaden i Vipperød for at vurdere, om der var behov for at skride til varsling af borgerne, men det var ikke tilfældet.