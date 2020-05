Se billedserie Bål og behørig afstand. 100-års jubilæet blev fejret ganske stille af De grønne Pigespejdere i Holbæk. Privatfoto

100-års dag fejret med bål i haven

Holbæk - 01. maj 2020

Jubilæet var stort, men det blev fejret ganske stille, da De grønne Pigespejdere i Holbæk forleden markerede, at det er 100 år siden, at en gruppe friske kvinder blev enige om at starte en afdeling af KFUK-spejderne i Holbæk - bare ét år efter, at korpset var blevet skabt i Danmark.

Det lokale jubilæum faldt i en corona-tid. Derfor blev de 100 år fejret med en komsammen med bål i haven for De grønne pigespejderes ledere i Spejderhuset »Smut-ind« på Kapellanvej i Holbæk.

- Trods situationen valgte vi at holde lidt fri, os ledere, med et arrangement, hvor vi var færre end 10 personer, og hvor der blev holdt behørig afstand, siger smutte-leder Birgitte Lundbak Parsaei.

Det går op og ned med medlemstallet hos spejderne. I øjeblikket er der omkring 25 grønne pigespejdere i Holbæk.

- Der er rigtig mange piger og kvinder, som gennem tiden har været grønne pigespejdere, og de har allesammen været med til at sætte deres præg på verden, siger Birgitte Lundbak Parsaei og fortsætter:

- Når man er pigespejder, så lærer man at turde mere. Man lærer, at alle kan noget, og tilsammen kan vi næsten alt. Man lærer at tage ansvar for sig selv og de andre, og man oplever at få udfordringer, der passer.

Mens Danmark de seneste uger har været lukket ned på grund af corona-pandemien, har der været holdt virtuelle spejdermøder.

- Spændende, og pigerne synes godt om det, selv om de hellere vil mødes rigtigt, siger smuttelederen.

Mai Larsen fra Gislinge er patruljeleder hos De grønne Pigespejdere på Kapellanvej, og hun er ikke i tvivl om, at det at være spejder er det helt rigtige for hende.

- Jeg har haft stor gavn af at være pigespejder. Det har været med til at forme mig til den, jeg er dag. Da jeg startede, havde jeg det ikke så nemt i skolen. Jeg manglede et fællesskab, hvor det ikke gik op i, hvem der har de nyeste ting og det nyeste tøj. Hos pigespejderne fandt jeg det fællesskab, jeg søgte efter. Det at være spejder var et frirum for mig dengang, og det er stadig et frirum for mig den dag i dag.

På landsplan er der flere end 4000 grønne pigespejdere, og det er dermed et af de største pige-fællesskaber herhjemme.