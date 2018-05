10 etagers nybyggeri bekymrer borgere

Om nogle år vil nye lejligheder bliver opført i Holbæk Have med en grøn kile, som skal være offentlig tilgængelig. Men flere er bekymrede for, at byggeriet vil fylde for meget. Derfor blev borgere inviteret til havevandring af Holbæk Kommune, forsyningsselskabet Fors A/S og lokalforum Dialog Holbæk. Formålet var at få bud på et grønt område til glæde for beboere, borgere og klimaet. Foto: Fleur Sativa