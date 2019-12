Borgmester Christina K. Hansen og FB Gruppens administrerende direktør Hans-Bo Hyldig fortalte i Stadionhallen om planerne for Holbæk Have. Foto: Thomas Olsen

Artiklen: 10 etager er for dyrt og for dårligt, mener køber

10 etager er for dyrt og for dårligt, mener køber

I debatten om en helhedsplan for Holbæk Have i Holbæk, som det daværende Holbæk Byråd vedtog i december 2017 var ikke alle enige i, at der skulle være mulighed for at bygge i op til 10 etager. Men et flertal vedtog planen med mulighed for 10 etager.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her