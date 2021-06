10 boliger med udsigt

De fem dobbelthuse bygges i to etager, og hver bolig er på 120 kvadratmeter plus et udhus på seks kvadratmeter. Opholdsrummet, der vender mod sydøst, har en gennemgående glasfacade, der giver et 180 graders udsyn over Isefjorden mod Holbæk by.