Se billedserie Ind i feltet, fuld koncentration og så et hårdt skud på mål ... Foto: Jørgen Juul

10 år med den lille runde

Holbæk - 05. august 2020 kl. 08:49 Af Jørgen Juul Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt skoleår venter lige om hjørnet. Men der er endnu tid til sommer-oplevelser for børnene. En af dem er fodboldskolen på idrætsanlægget i Tuse. Den er noget særligt i år. Fodboldskolen, der er arrangeret i samarbejde mellem DGI og Tuse IF Fodbold, fylder nemlig 10 år. Jubilæet fejres med et af de største antal deltagere hidtil - og med et foto taget med drone.

De ni første år stod Steen Ulrik Hansen, DGI-konsulent og ungdomstræner i Tuse, i spidsen for fodboldskolen. Det gør han ikke i år. I 2020-udgaven er det Christian Sloth og Rasmus Mortensen, der er ledere. De er begge tilknyttet Tuse Idrætsforening, og Christian Sloth er idrætskonsulent i fodbold hos DGI,

Sammen med 21 trænere er de i denne uge i fuld gang på banerne i Tuse med et program, der både byder på en lang stribe fodbold-faglige aktiviteter. Der dribles, tæmmes og skydes på mål, der snakkes taktik og strategi, men der er også - for de mindstes vedkommende - plads til lege, der ikke har så meget med fodbold at gøre, men som er gode, sociale aktiviteter.

- Når man ikke er så stor, kan det være vanskeligt at være koncentreret om fodbold hele tiden. Så er det godt, at der også kan leges tagfat eller noget helt andet, siger Rasmus Mortensen, der til dagligt er træner for drengene årgang 2010 i Tuse IF Fodbold.

15 måtte på venteliste

Med 160 deltagere er fodboldskolen en af de hidtil største, der har været holdt i Tuse.

15 børn har været på venteliste.

Børnene er i alderen fra seks til 14 år. 35 piger er inddelt i to grupper, 125 drenge i otte gruppe. Til hver gruppe er der tilknyttet både træner og assistent-træner.

Børnene kommer fra Tuse, Holbæk, Vipperød, fra Dalby i Hornsherred og fra København, trænerne er fra Tuse, Holbæk og Odsherred. Jubilæet gør skolen til noget specielt. Men fodboldskolen skiler sig også ud fra tidligere fodboldskoler, fordi det er corona-tid.

- Hver dag begynder med, at alle får sprittet hænder. Der sprittes igen flere gange i løbet af dagen, bolde, kegler og andre træningsredskaber bliver sprittet af, og overtræksvestene bliver vasket hver dag, siger Rasmus Mortensen.

Til minde om jubilæet bliver alle fotograferet fra luften. Det kommer til at ske ved hjælp af en drone.

Skulle det - selv om meteorologerne lover solskin - gå hen at blive voldsomt regnvej, rykkes træningsøvelserne ind i idrætshallen, der ligger lige ved siden af fodboldbanerne.