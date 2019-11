Vi har et væld af gode tilbud i anledning af fødselsdagen, siger Anne- Lise Oversø, der her er flankeret af søstrene Carina Oversø Lehmann Hansen og Jannie Oversø Hansen. Foto: Elisa Hauerbach

10 år med Kop & Kande i Jyderup

Holbæk - 01. november 2019

I Jyderup Centret ligger byens isenkræmmere »Kop & Kande«. Det har den gjort i 10 år, selv om det virker som om den har ligget der altid.

- Vi er blevet en fast del af byen og mærker helt klart den lokale opbakning, siger indehaver Anne-Lise Oversø.

Det, der begyndte med en snak omkring et spisebord hos familien Oversø, udviklede sig hurtigt til at blive gavnligt for hele Jyderup.

- Det hele startede jo lige efter finanskrisen, hvor der var flere lejemål i bygningen her, som kunne slås sammen til et stort butikslokale. Da vi skulle beslutte, hvad vi skulle bruge lokalet til, tænkte vi på, hvad vi selv ville opsøge af butikker, hvis vi eksempelvis var på ferie et sted. Tanken faldt på isenkræm, for hos den lokale isenkræmmer er der altid spændende og man finder stort set altid det man står og mangler til det praktiske, men også i form af gode gaveiéer, forklarer Anne-Lise Oversø.

Familien havde i forvejen El-99 i nabolokalet, og med tiden er væggen blevet revet ned imellem de to forretninger, så man kan gå fra den ene til den anden butik, uden at skulle udenfor. Det har vist sig at være en idé, som både kunder og medarbejder er blevet glade for.

Derfor blev det til Kop & Kande

Kæden Kop & Kande blev valgt, da hver forretning har selvstændigt ejerskab og bortset fra et basissortiment, kan indehaverne selv bestemme, hvad de vil forhandle i butikken.

- Vi åbnede forretningen og havde Janni med fra starten som ansat. Et halvt år senere kom Carina til, men hun skulle lige have overstået sin barsel. De er her stadig begge to og står for den daglige drift. Det er dem, som kunderne forventer at møde her, og det fungerer rigtig godt, siger Anne - Lise Oversø videre.

Lokale, loyale kunder

På spørgsmålet om de lokale kunders loyalitet, falder svaret promte, at man møder stor og konstant opbakning fra lokalområdet.

- Vi kender vores kunder rigtig godt og sørger for at tilpasse os deres ønsker. Kunderne her i Nordvestsjælland er loyale og traditionsbundne. De vil have årets udgave af Klarborgnissen, for de samler på dem og venter tålmodigt på at de dukker op i butikken. Når der gives gaver er det også ofte praktiske ting, som foræres væk, men de er også med på de nye trends, så vi har i årenes løb sørget for at have alt i udstyr til cupcakes, til bagning af små og store kager og hele Mette Blomsterbergs porcelænsserie. Lige nu er det Christian Bitz's keramikserie, der hitter. Den har præg af det nordiske design, og selv om det er farverigt, er det også råt og rustikt - i topkvalitet og alt andet end »pussenusset«, siger Carina Oversø Lehmann Hansen og Jannie Oversø Hansen.

De fortæller også at kunderne er prisbevidste, men at det ikke betyder at kvalitet prioriteres ned, når kunderne handler hos Kop & Kande i Jyderupcentret.

- Vi har en masse gode tilbud i øjeblikket, i anledning af fødselsdagen, og da vi forsøger at ville tilgodese alles behov, har vi valgt en meget bred vifte af produkter, som kunderne får til en meget fordelagtig pris. Som med så meget andet, er det jo kunderne som skal have glæde af at vi kan fejre ti års fødselsdag i butikken, slutter trekløvret fra Kop & kande.