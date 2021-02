0. klasse siger farvel til skærmen

- Men det er dejligt, at de andre nu også er her, sagde hun oven på en lang periode som eneste elev i sin klasse på Nr. Jernløse Skole.

Melia, som også går i 0.B, bedyrede, at hun har lært »rimelig meget« i de uger, hvor de hele er foregået via computeren.

- De har været exceptionelt gode til det. De har helt styr på at tænde og slukke for mikrofonen og på at vente på, at det er deres tur, forklarede hun.

- Men jeg har også glædet mig til at få dem tilbage. Det er meget nemmere at have dem her, fordi jeg kan mærke dem. Det er ikke det samme på computeren, tilføjede Hanne Ohms, som også havde ros til forældrene: Med fjernundervisning er det afgørende, at forældrene giver et nap med. Og det har de gjort godt.