Troels Højvig, Louise Wichmann Rasmussen og de øvrige medarbejdere hos Malgré Tout i Holbæk har travlt. For virksomheden er i vækst.

- Vi vil være Europas førende hestemedie

Holbæk - 21. oktober 2020

Virksomheden Malgré Tout Media A/S gør ikke meget væsen af sig i industrikvarteret på Hjulmagervej i Holbæk.

Virksomhedens produkter er dog langt fra anonyme blandt en del af den danske befolkning, nærmere bestemt heste-folket. Siden 2015 har Malgré Tout nemlig leveret læsestof til ryttere og mennesker, der har hestesporten som passion eller levevej, i livsstilsmagasinet Malgré Tout, der er fuldt digitalt, gratis og uafhængigt.

De første to år holdt Malgré Tout til i København, men de seneste tre år har virksomheden haft base i Holbæk. Og i den tid har Malgré Tout været i en rivende udvikling. Det fortæller Troels Højvig, der er founder - altså grundlægger - af Malgré Tout Media.

- Vi når ud til omkring 50.000 læsere hver måned i Danmark. Og sammen med Ridehesten er vi det største hestemedie i landet. Vi har oplevet en stor vækst, og da vi gik på juleferie sidste år, var vi fire ansatte. Nu er vi 14, siger Troels Højvig.

Han fortæller, at udviklingen har betydet, at virksomheden er vokset ud af de nuværende rammer på Hjulmagervej og derfor snart flytter til Taastruphøj i Holbæk. Her får medarbejderne 300 kvadratmeter at boltre sig på.

- Vi kommer til at vokse endnu mere, og vi kommer til at skulle ansætte flere. Jeg tror, at vi vil være fem mere til foråret, siger Troels Højvig.

Indhold skal ramme bredt Blandt Malgré Touts hovedaktiviteter er altså skrevne artikler om livet med hest.

Udover online magasinet, der udkommer en gang om måneden, bliver der også dagligt produceret artikler til hjemmesiden. Derudover laves der to nyhedsbreve om ugen.

Ifølge Troels Højvang har ambitionen fra starten været at komme ud over landets grænser. Og det mål er blevet realiseret i år.

- I januar gik vi i gang med internationaliseringen, men det blev sat på pause på grund af corona. I august/september blev de engelsksprogede platforme til Malgré Tout's internationale læsere så lanceret. Vi lavede en soft launch (en stille opstart), og efter planen skruer vi op her i efteråret, forklarer Troels Højvang, som oplyser, at virksomheden satser på at slå igennem i Norden og andre Vesteuropæiske lande.

- Det er for eksempel England, Tyskland og Benelux-landene. For i de lande har man hest på samme måde, som vi har i Danmark. Derfor kan vi også bruge cirka halvdelen af de danske artikler internationalt, forklarer Troels Højvig, som understreger, at Malgré Tout, som er annoncefinansieret, satser på livsstilsindhold, der rammer bredt.

- Det kan for eksempel være tips om træning, gode råd til hovpleje eller lignende. Det vil sige, at det også er artikler, der ofte kan bruges igen, når det er relevant, siger Troels Højvig.

Kongens hest Selvom Malgré Tout allerede har indfriet en del af de mål, der blev sat ved opstarten i 2015, har Troels Højvig stadig store ambitioner.

Det gælder i særdeleshed i forhold til det internationale marked.

- Målet er at blive Europas førende hestemedie, fastslår Troels Højvig, som i den forbindelse altså slipper for at skulle finde på et internationalt navn til firmaet og magasinet. For Malgré Tout er fransk og betyder frit oversat »trods alt« eller »på trods af alt«.

Der knytter sig også en dansk historie til navnet. Malgré Tout var nemlig navnet på Kong Christian 10's hvide hest, som han red på over den gamle grænse til Tyskland i forbindelse med genforeningen i 1920 - altså for 100 år siden i år.

Det var med dette ridt, det blev markeret, at Sønderjylland ikke længere var tysk, som det ellers havde været siden krigen i 1864.