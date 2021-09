Se billedserie Karen Schmidt tog for nogle år siden initiativ til Alkes Have og hun glæder sig til at flytte ind, når det står færdigt i 2023. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Holbæk - 06. september 2021

- Vi er blevet utrolig godt behandlet, siger Karen Schmidt, som er initiativtager til bofællesskabet Alkes Have, som skal bygges i Knabstrup.

- Vi er nærmest blevet båret frem og kom hurtigt ind i en arbejdsgruppe med lokale borgere, hvor vi lærte hinanden at kende. De ville gerne have noget bosætning i Knabstrup. Og det et godt sted for os. At Boligselskabet Sjælland har turdet at lade os være så tæt på processen, er vi meget glade for, siger Karen Schmidt og nævner, at boligselskabet har givet Alkes Have-gruppen visitationsretten - og det samme har Holbæk Kommune.

- Vi har et stort ønske om, at beboerne vil tilslutte sig et forpligtende fællesskab med fællesspisning og deltagelse i arbejdsgrupper. Man får dog også mulighed for at være sig selv, for alle huse får en lille baghave, hvor man kan slappe af, fortæller Karen Schmidt.

10 af boligerne i Alkes Have er afsat til seniorer, og her er der allerede venteliste. 20 andre boliger er til børnefamilier, to skal være ungdomsboliger. De sidste otte er forbeholdt folk under 60 år uden børn.

Boligerne bliver på 60-110 kvadratmeter.

- Selvom boligerne ikke er så store, bliver der rig mulighed for at udfolde sig, fordi vi får et stort fællesrum. Vi har også mange andre ideer, men skal jo holde os indenfor budgettet. Derfor har vi kontaktet kulturfabrikken Makværket og spurgt, om de vil være med til at lave et atelier hos os. Vi lægger meget vægt på det kreative, siger Karen Schmidt.

Dialogmøde onsdag

På onsdag den 8. september bliver der holdt dialogmøde om Alkes Have i Knabstruphallen klokken 19, og her er alle interesserede velkomne til at møde op og høre mere, oplyser Karen Schmidt.