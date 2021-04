Artiklen: ­Skærpelse over for husdyrbrug

­Skærpelse over for husdyrbrug

Der kan i højere grad komme til at ske politianmeldelser i sager, hvor indskærpelse af vilkår for husdyrbrug ikke er blevet overholdt inden for en fastsat frist.

Holbæk Kommune her et flere eksempler på, at det sker, uden at der er en særlig begrundelse for den manglende efterlevelse.