- Selv et katastrofeår har sine lyspunkter

Holbæk - 24. december 2020 kl. 16:26

- Det var sjovt at prøve. Det er ikke noget, der sker igen, og det er sjovt at kunne huske tilbage på sådan en jul. Og vi vil gerne støtte op om det, når det nu bliver holdt, siger Mira Olsen, 17 år, som sammen med sine forældre og sin lillebror var blandt deltagerne ved den udendørs gudstjeneste ved Svinninge Kirke.

Den blev afviklet med start klokken 11 og var en af de meget få juleaftensgudstjenester, der blev holdt i dag.

Der var 11 deltagere, ud over de fem fra kirken. Også i nabokirken i Hjembæk blev der afviklet en udendørs gudstjeneste. Her var der 27 deltagere, forud fire fra kirken. Begge steder blev gudstjenesten forestået af sognepræst Asbjørn Janke Hansen.

Litha og Michael Olsen og børnene Mira og Marcus fra Svinninge plejer altid at være med til juleaftensgudstjenesten i byens kirke. Det blev der ikke ændret på i år, selv om det altså var under andre forhold end normalt.

- Vi har taget varm kakao og tæpper med, fortæller Litha Hansen efter gudstjenesten, som familien fandt hyggelig.

Marcus på 14 år skal konfirmeres 30. april, hvis det altså går som planlagt. Så besøget tæller også med i de 10 deltagelser i gudstjenester forud for konfirmationen. Familien er altså altid i kirke juleaftensdag og nogle gange ved adventstid, men er ikke faste kirkegængere.

Michael Olsen spiller badminton med sognepræst Asbjørn Janke Hansen, så han spurgte ham for et par måneder siden om planerne for juleaftensgudstjenesten. Det var altså planlagt til at blive udendørs. Efter den seneste melding fra onsdag aften fulgte familien udviklingen på nettet. Og da det en times tid før starten klokken 11 blev meddelt, at den udendørs gudstjeneste blev gennemført, var familien klar.

2020 bliver nok ikke husket for det gode I sin prædiken indledte Asbjørn Janke Hansen med at sige, at 2020 nok ikke vil blive husket for det gode, for corona har påvirket os alle sammen med restriktioner og påbud, hjemmearbejde, ensomhed og bekymringer.

- Sådan var det faktisk også i år 0 - eller det år, Jesus blev født. Det var nok det værste år i Josef og Marias liv, sagde præsten med henvisning til, at barnet blev født i en ildelugtende stald, og kort efter må de flygte til Egypten.

- Men der er altid lys i mørket. Og af Josef og Marias katastrofeår kommer det barn til verden, som har skabt håb og lys og glæde for mennesker i nu 2000 år. Og selv om 2020 nok ikke vil blive husket for det gode, tror jeg alligevel, at det har lært os noget vigtigt ved at tvinge os til at se ting fra andre vinkler og prioritere anderledes, sagde Asbjørn Janke Hansen.

Et lys blev tændt i mørket den nat Han tilføjede blandt andet, at vi alle drømmer om, at i 2021 vil vaccinen fri os for corona og bringe nærværet tilbage.

- Det barn, som blev født i Betlehem julenat, kom til verden for at fortælle os om Guds drømme for menneskeheden. Et lys blev tændt i mørket den nat. Det lys må vi følge, for hans budskab er stadig det, der bringer verden håb. Julen minder os om, at selv et katastrofeår har sine lyspunkter og håb for fremtiden, sagde præsten blandt andet i sin prædiken.

Ved de udendørs gudstjenester i Svinninge og Hjembæk blev der sunget »Det kimer nu til julefest«, »Glade jul«, »Julen har bragt« og »Dejlig er jorden«.

- Det rigtige at gøre Efter gudstjenesten i Svinninge fortalte Asbjørn Janke Hansen til sn.dk, at det allerede i slutningen af oktober blev besluttet at holde de to gudstjenester udendørs. Ved en telefonopringning torsdag morgen til formanden for menighedsrådet, Lis Konggaard Larsen, Skelbæk, blev det besluttet at fastholde planen, trods de nye meldinger onsdag aften.

- Vi må gerne være udendørs og også synge. Jeg synes, det var det rigtige at gøre, selv om jeg ikke anede, at der ville komme 10, 50 eller 200. Men jeg havde troet, der var kommet lidt flere, fortalte Asbjørn Janke Hansen efter gudstjenesten i Svinninge med de 11 deltagere.

Der kom altså over det dobbelte, 27, i Hjembæk. Og her brød solen i øvrigt frem under sangen.

Under normale omstændigheder er der op mod et par hundrede ved hver af de tre gudstjenester i Svinninge. Der plejer ligeledes at være knap 200 ved den ene gudstjeneste i Hjembæk.

Fra den 22. december har der ligget en video på nettet. Det er præsterne og musikpersonalet ved Hjembæk og Svinninge Kirke, der i fællesskab har lavet denne julehilsen, som i skrivende stund er set knap 550 gange.

