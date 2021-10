- Sagsbehandleren sagde, jeg kunne smide min baby i skraldespanden

Se billedserie Både borgere og kommunalopolitikere var mødt op til Hovsa Holbæks møde, som talsmand Erling Frederiksen stod bag. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Holbæk - 06. oktober 2021

Hverken Holbæks borgmester eller jobcenterchef deltog, da Hovsa Holbæk tirsdag aften holdt et offentligt møde i Brugerrådets Cafe.

Det ærgrede Erling Frederiksen, talsmand for Hovsa Holbæk, fordi han gerne vil have de centrale aktører i tale.

Kommunen var dog repræsenteret ved flere kommunalpolitikere samt den helt nyansatte borgerrådgiver Lene Munck Vilstrup, på mødet.

Hovsa Holbæk er en organisation, der sætter fokus på problemer med sagsbehandlingen i jobcentret i Holbæk og yder hjælp som bisiddere for borgere, der er kommet i klemme.

Og i følge Erling Frederiksen er der nok at tage fat på, selvom der på enkelte områder har været mere ro på i det seneste år.

- Kontrolgruppen, som man putter borgere, man mistænker for at begå social snyd ned i, har vi fået underkendt hele 31 gange. Og det har undret mig meget, hvordan man kan sidde i forvaltningen og lave samme fejl igen og igen. Hvorfor er der ingen, der overvejer at sende medarbejderne på kursus, sagde Erling Frederiksen, og nævnte, at han på dette specifikke område i det sidste år ikke har fået mange henvendelser fra borgere.

- Det virker som om, der er blevet rettet op, sagde han. En borger nævnte, at det måske kan skyldes Corona, at der har været ro.

Men Lars Dinesen (S) formand for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, har også bemærket, at der er færre klagesager.

- Vi har i udvalget arbejdet meget med nogle af de ting, som borgere og Hovsa Holbæk har påpeget. Vi har blandt andet kigget på kontrolgruppen og har arbejdet med at indføre mere værdighed i sagsbehandlingen, sagde Lars Dinesen og tilføjede, at nogle brugerundersøgelser som kommunen har lavet, viser, at det går den rigtige vej.

'Et ensidigt spor' Leif Juhl (EL) som også var til stede, kaldte Erling Frederiksens fremstilling af problemerne med jobcentret for ' et meget ensidigt spor' og han gav Lars Dinesen ret i, at udvalget har arbejdet meget med forbedringer på området.

Noget der kan få Leif Juhl op af stolen er nyttejobs og dem blev der også talt meget om på mødet.

Erling Frederiksen havde mange eksempler på borgere, der er blevet sat i nyttejob, som fx kan være at gå og samle skrald langs vejene, uden at der er udleveret arbejdstøj eller sko og uden at der bliver stillet ordentlige toilet- og badeforhold til rådighed.

- At sende folk ud at samle skrald op i regnvejr uden oplæring, gør man kun, hvis man vil chikanere folk, sagde Erling Frederiksen.

Leif Juhl kaldte nyttejobs for 'noget fanden har skabt' og fortalte, at han har kontaktet blandt andre FOA og 3F for at få forholdene klirret med dem.

12-årig passede baby Flere af de borgere, der var mødt op, havde haft oplevelser med jobcentret, som havde rystet dem dybt.

Blandt andre kvinden Ashley, som havde tolk med, da hun ikke har fået tildelt danskkurser i et omfang, så det er lykkedes hende at lære sproget.

Ashley kom til Danmark som kvoteflygtning og har været meget syg på grund af en diskusprolaps. Men på trods af dette, blev hun sendt ud i nyttejob, og det på et tidspunkt, hvor hendes etårige barn skulle køres ind i vuggestue. Vuggestuen havde på det tidspunkt sommerferielukket i 14 dage, men selvom Ashley gjorde jobcentret opmærksom på, at hun ikke kunne forlade sit barn, blev hun truet med, at integrationsydelsen ville bortfalde, hvis hun ikke mødte op.

- Jeg måtte få mit 12-årige barn til at passe min baby. Sagsbehandleren var ligeglad og sagde til mig, at jeg for hans skyld kunne smide mit barn i skraldespanden, sagde Ashley gennem tolken, som kunne huske, at Ashley havde spurgt hende om, hvad ordet 'skraldespand' betyder.

Da Ashley var ude på sit nyttejob, der gik ud på at hente skrald, faldt hun og måtte derefter opereres i ryggen. I følge Erling Frederiksen har det ikke været muligt at få kommunen til at anerkende skaden som en arbejdsskade.

Et andet problem Ashley og flere andre af de fremmødte borgere, som ikke har særligt gode danskkundskaber, har oplevet er, at blive trukket i ydelse, fordi de ikke dokumenterer på Jobnet, at de er jobsøgende. - Som analfabet er det ikke så ligetil og især ikke, når man ikke har fået at vide, hvordan man gør, sagde en borger.

Lars Dinesen (S) som er formand for formand for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse fortalte, at brugerundersøgelser viser, at det går den rigtige vej på området. Foto: Jens Wollesen

Problemer med at forstå indholdet i breve fra kommunens sagsbehandlere var også noget, mange kunne genkende.

Derya Tamer (S) fortalte, at man politisk har fokus på disse problemer:

- Jeg er ked af at høre, at det kan være så svært for borgerne. Jeg har før hørt om disse problemstillinger i integrationsrådet. Vi har talt om, om tilgængeligheden til kommunen er god nok og i socialudvalget arbejder vi på at gøre tilgængeligheden, særligt for sårbare borgere bedre, sagde Derya Tamer.

Kritik af anden aktør Der var også skarp kritik af de forløb, ledige bliver tilbudt hos såkaldt 'anden aktør', som er private virksomheder, kommunen hyrer til at hjælpe ledige i arbejde. Der er ofte stort fokus på at lære at skrive et godt CV.

Ny arbejdsgiver blev ringet op Borgeren Belinda kunne fortælle, hvordan hun var blevet ledig under sin barsel og derfor sendt til en anden aktør, der skulle vejlede hende i jobsøgning.

- Vi var mange, der følte os talt til, som om vi var fireårige børn og mange tog sig til hovedet, over forløbet, sagde hun.

Hun var dog heldig hurtig at finde sig et ordinært job.

- Da den anden aktør fandt ud af, at jeg var kommet i job, ringede de min nye arbejdsplads op og tilbød, at jeg kunne blive ansat i løntilskud den første tid. Det var et helt ordinært job, så hvorfor det var nødvendigt, er for mig helt uforståeligt, sagde hun.

Der blev talt en del om, at mange borgere frygter sagsbehandlerne i jobcentret og derfor ikke tør klage, selvom de føler sig dårligt behandlet.

Flere kunne også fortælle om, at de bliver talt meget grimt til af deres sagsbehandler.

Det reagerede Solveig Pedersen (R) på.

- Det er vi nødt til at se på, sagde hun og opfordrede til, at man tager direkte fat i kommunalpolitikerne, hvis man oplever urimeligheder i systemet.

Borgerrådgiver Lene Munck Vilstrup kom også med en opfordring om, at man kontakter hende, hvis man har brug for bistand. Hun understregede, at hun ikke er sagsbehandler, men kan hjælpe med, hvordan man kommer videre, hvis man er utilfreds.