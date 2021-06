- Partier skal fortælle, hvor de har deres penge fra

En valgkamp koster penge. Partierne bør fortælle meget mere om, hvor de får pengene fra, mener R og EL. Foto: Per Christensen

Holbæk - 15. juni 2021 kl. 14:18 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Hvem betaler partiernes kampagner - for eksempel op til kommunevalget i november?

Det vil Radikale Venstre og Enhedslisten i Holbæk gerne have sat mere lys på.

De foreslår at stramme de landsdækkende regler, så partierne i Holbæk Kommune skal fortælle offentligt, hvem der har bidraget, hvis beløbet er over 3000 kroner.

R og EL har bragt spørgsmålet frem som en initiativsag, som Holbæk Kommunalbestyrelse skal behandle i morgen, onsdag.

De landsdækkende regler, som er vedtaget af Folketinget, betyder, at partierne skal offentliggøre navne på bidragydere, hvis de har støttet med mere end 20.000 kroner.

- Men 20.000 kroner er meget højt sat i kommunalpolitik. Derfor vil vi gerne sænke grænsen til 3000 kroner, forklarer Karen Thestrup Clausen (EL).

Hun synes, det er fair, at borgerne ved, hvem der støtter hvilke partier.

- Det er ingen hemmelighed, at nogle interesseorganisationer støtter Socialdemokratiet og i et vist omfang også SF og EL. På samme måde ved vi også, at erhvervslivet støtter den anden side. Men beløbsgrænsen er for høj til at give mening i lokalpolitik. Så hvis vi vil have åbenhed, må vi sænke grænsen, tilføjer Karen Thestrup Clausen.

Et håndslag er nok Emrah Tuncer (R) bemærker, at Europarådets antikorruptionsenhed, Greco, adskillige gange har kritiseret det danske system for manglende åbenhed.

- Beløbsgrænsen er for høj - det var så det, man kunne blive enige om på Christiansborg. Men der er jo intet, der hindrer partiorganisationerne i Holbæk i at lave en lokal aftale om, at vi fortæller om partibidrag under 20.000 kroner. Det kræver blot, at vi giver hinanden håndslag på det og så aftaler det praktiske, siger Emrah Tuncer.

Han er helt klar til at lave et kompromis i morgen, onsdag:

- Om det er 3000 eller 5000 eller 7000 er ikke afgørende for mig. Men jeg synes, vi skylder borgerne mere åbenhed, siger Emrah Tuncer.

Han peger i øvrigt på, at man i Silkeborg Kommune har haft en lignende debat. Her vedtog byrådet i september sidste år, at partier og kandidater skal offentliggøre det, hvis de modtager støttebeløb på mere end 5000 kroner.