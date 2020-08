- Mange lokalområder vinder på Covid

- Der er ingen tvivl om, at mange lokalområder - men ikke alle - næsten har vundet på Covid. I Odsherred er der sket det, at hylderne med sommerhuse er om ikke ryddet, så er der i hvert fald solgt mange sommerhuse. Og vi ved, at der har været mange i Odsherred i sommer. Vi ved også, at mange håndværkere nærmest har måttet arbejde i døgndrift, fordi der også bliver udført en del reparationer, siger Lars Petersson.