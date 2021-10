Se billedserie Den gamle kirke i Jyderup har fået en ny, ung præst, Louise Joensen, som netop er blevet indsat. Foto: Pernille Rohde

Send til din ven. X Artiklen: - Jeg kan mærke at jeg er havnet et godt sted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

- Jeg kan mærke at jeg er havnet et godt sted

Holbæk - 14. oktober 2021 kl. 18:46 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Der er en pæn tilslutning til folkekirken i Jyderup og Holmstrup Sogne. Det fandt Louise Joensen ud af, da hun inden sin ansættelse som ny præst her blev bedt om at lave en sogneanalyse.

Som kommende præst skal man til en bispeeksamen, som omfatter en opgave og samtaler med biskoppen. Louise Joensens opgave bestod udover sogneanalysen i at forberede sin indsættelsesgudstjeneste.

Og det gav endnu et skud af forventningens glæde at blive klogere på sognene.

Præstestillingen i Jyderup og Holmstrup er Louise Joensens første job efter endt teologistudie, og hun er meget taknemmelig over, at det netop er her, hun er blevet ansat, fordi kombinationen af et stort bysogn i Jyderup og et mindre landsogn i Holmstrup giver en god dynamik.

Louise Joensen blev indsat i Jyderup og Holmstrup Kirker den 3. oktober og føler sig meget godt taget imod.

- Jeg kan mærke, at jeg er havnet et godt sted, og det betyder alt.

Her i begyndelsen er der mange møder og praktiske opgaver. Der er også meget planlægning, fordi det er et travlt sogn. Men alle vil gerne hjælpe mig, og jeg er meget glad for at være her, siger Louise Joensen og tilføjer grinende: Nogle gange kan jeg tænke »Er jeg præst eller blæksprutte«?

Opvokset i Farum Louise Joensen er opvokset i Farum og fandt i sine ungdomsår ud af, at hun gerne ville læse teologi.

- Jeg har ikke haft så meget at gøre med kirken i min opvækst, men jeg var både minikonfirmand og blev konfirmeret, og der var et ret godt kirkesamarbejde. Det dannede et baggrundstæppe for mig og blev en vigtig del af mit liv, selvom jeg ikke gik i kirke hver søndag, siger Louise.

På gymnasiet valgte hun den klassisk sproglige linje og fandt ud af, at hun havde lyst til at dykke endnu mere ned i fagene latin og græsk.

- Samtidig havde jeg en stor filosofisk interesse og det førte mig til teologistudiet, siger Louise Joensen.

Efterhånden formede ønsket om at blive præst sig.

- Det der trak, udover at skulle forkynde, var den menneskelige kontakt, man har i dette embede, fortæller hun.

Nærhed og ro Endnu har hun til gode for alvor at lære sognebørnene at kende, men hun ser frem til det.

- Jeg glæder mig til at have gode samtaler. Det kan være sjælesorg, men også samtaler, der giver nærhed og ro. Jeg synes, det er vigtigt, at man som præst giver sig tid til dette, for at være præst handler i høj grad om at møde de mennesker, der bor i sognet, siger hun.

Billedet er tage ved altertavlen i Holmstrup Kirke ved Louise Joensens indsættelse den 3. oktober. Foto: Taimi Grønborg Artiklen fortsætter under billedet

Louise kalder det »et kæmpe ansvar« at være præst. - Jeg er for at skabe et godt og aktivt kirkeliv. Sognene er i forvejen aktive, men det er en opgave at genskabe meget af det, der var før corona. Vi skal gøre opmærksom på, at der er noget at komme tilbage til, siger hun.

Et bredt fokus Louise Joensen har ikke grupper, som hun særligt vil fokusere på i kirken.

- Jeg tænker, at vi skal være ret bredt fokuserede. Vi skal være der for dem, der i forvejen bruger kirken, og selvfølgelig skal vi også have tilbud til unge og børnefamilier. Men når man er ung, er der så meget, der trækker og derfor er det ikke der, vi skal sætte mest ind, siger Louise Joensen og nævner, at kirken har spagettigudstjenester, babysalmesang og børnekor.

Det har i lang tid været et ønske i Jyderup og Holmstrup sogne at få fastansatte præster. Længe har der kun været vikarierende præster.

- De har gjort et fantastisk arbejde, men det vil give ro, når der kommer endnu en fast præst. I øjeblikket er Mogens Kjær ansat i et vikariat, og ham er jeg glad for at arbejde sammen med. Men til januar vil der, hvis alt går vel, blive fastansat endnu en præst, og det vil give mere stabilitet, siger Louise Joensen.

En travl december Julen, som er kirkens absolut travleste tid, bliver det altså primært Louise Joensens opgave at markere og fejre i Jyderup og Holmstrup.

- Det bliver en travl december, men jeg glæder mig meget til det. Det bliver mine første julegudstjenester, og jeg vil gøre mig umage. Det er dejligt at så mange mennesker tager sig tid til at besøge kirken til jul, siger hun. Louise Joensen har altid gerne villet bo i smuk natur, og det ønske er nu gået i opfyldelse.

Det smukke kirkerum i Jyderup Kirke bliver nu fyldt af ord fra en ny præst. Artiklen fortsætter under billedet

Sammen med sin kæreste Rune Hansen er hun flyttet ind på præstegården i Jyderup, og sammen er de ved at lære området at kende.

- Vi boede i en toværelseslejlighed i Søborg og nyder at være flyttet hertil. Rune arbejder på Novo Nordisk i Kalundborg, så han har fået betydeligt kortere til arbejde, og det er han glad for. Han er samtidig en meget stor støtte for mig og det er utrolig vigtigt for mig at have ham ved min side, siger Louise.

Når hun har tid, skynder hun sig at komme ud i det grønne. Hun går og svømmer meget og holder ikke nødvendigvis fri.

- Jeg tænker rigtig godt, når jeg er ude i naturen og, det kan meget vel være der, jeg finder på min næste prædiken, siger hun.

Når Louise Joensen holder fri, er det gerne med en god film, skønlitteratur eller rejser.

- Der er mange måder at nyde livet på, siger hun.