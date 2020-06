- I skal gå ud i verden og være sommerfugle!

For få måneder siden så det dystert ud, men trods corona-pandemien er det lykkedes landets gymnasieelever at komme igennem foråret og i disse dage springer de ældste af dem ud som studenter.

- Covid-19 kan ikke løses ved, at vi vender ryggen til verden. Globale udfordringer kræver globalt samarbejde. I må tage ansvaret på jer, for det sker ikke af sig selv, sagde rektor Per Farbøl, der også talte om fællesskaber - både i det nære og i det store perspektiv.