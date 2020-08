Erik Filthuth foran hjemmet i Holbæk. Han forklarer, at Skat allerede har undersøgt de papirer, som Ekstra Bladet nu har fat i. Det kom der ingen sag ud af, konstaterer Erik Filthuth, som afviser at have gjort noget forkert.

- Gu' må man da tjene penge

I ­denne uge har Erik Filthuth, Holbæk, tidligere Jyderup, i dén grad oplevet at komme i skudlinjen for sin tid i spidsen for flere opholds- og behandlingssteder samt Søbækskolen i Jyderup. Der er fra flere sider udtrykt forargelse over, hvad der ifølge Ekstra Bladet og nogle eksperter ser ud til at være en sammenblanding af private midler og behandlings- og opholdsstedernes midler.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her