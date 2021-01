En uge efter, Lars Løkke Rasmussen meldte sig ud af Venstre efter 40 års medlemsskab, var han fredag klar med et nyt projekt. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: - Et nyt Løkke-parti får det svært Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Et nyt Løkke-parti får det svært

Holbæk - 08. januar 2021 kl. 14:46 Af Christina Quist Kontakt redaktionen

Mange danske medier gik fredag ved middagstid i breaking news, da det kom frem, at tidligere statsminister og tidligere formand for Venstre, Lars Løkke Rasmussen, har oprettet et nyt politisk netværk.

Lars Løkke Rasmussen, som 1. januar meldte sig ud af Venstre efter 40 år i partiet, sagde fredag, at netværket måske er det starten på et nyt politisk parti.

Hos Venstre i Holbæk Kommune tror Morten Løvschall, der er formand for bestyrelsen, at Lars Løkke Rasmussen kan få det svært, hvis han opretter et nyt parti.

- Jeg mener stadig, det er trist, at han meldte sig ud af Venstre. For hans DNA er Venstre. Om udmeldningen nu betyder, at han opretter et nyt parti, er svært at sige. Men det vil jeg da ønske ham held og lykke med, hvis de sker, siger Morten Løvschall og fortsætter:

- Jeg tror dog, han får det svært, hvis han opretter et nyt parti. For jeg tror, det er svært at danne et nyt parti. Det kan vi se med de andre, der har forsøgt. Det har ikke noget med Lars at gøre, for han er vældig populær, men det er svært, fortæller Morten Løvschall, der mener, at Løkke skulle være blevet i Venstre og have »arbejdet indefra«.

Svækker blå blok Hvis Lars Løkke Rasmussen beslutter at danne et nyt parti, kan det være dårligt nyt for andre blå partier. Det vurderer Morten Løvschall.

- Jeg synes faktisk, at han med det her svækker det, man traditionelt kalder blå blok. For hvor skal vælgerne ellers komme fra. Han risikerer sådan set bare at få det hele smurt tyndere ud, fortæller Morten Løvschall.

Lars Løkke Rasmussen beskrev fredag det nye politisk netværk et mødested, hvor danskerne kan mødes for at skabe politik, der ligger i tråd med hans værdier.

relaterede artikler

Venstre ser intet nyt i Løkke-projekt: Handler vist mest om Lars 08. januar 2021 kl. 13:24

Løkke ser ikke plads til Støjberg i sit nye netværk 08. januar 2021 kl. 12:52