Provst Detlef von Holst oplevede store frustrationer blandt en del af provstiets præster, da der onsdag aften kom en anbefaling om at aflyse juleaftensgudstjenesterne. Foto: Jørgen Juul

Send til din ven. X Artiklen: - En katastrofe for kirkens folk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- En katastrofe for kirkens folk

Holbæk - 24. december 2020 kl. 14:29 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Det gav store frustrationer rundt omkring i de 25 sogne i Holbæk Provsti, da der ved 21-tiden lillejuleaften, onsdag, kom melding om, at det blev anbefalet at aflyse juleaftensgudstjenesterne og i øvrigt alle gudstjenester frem til og med den 3. januar.

Læs også: Kun meget få julegudstjenester i dag

- Det var jo en katastrofe for kirkens folk. Det gav stor frustration rundt omkring, fortæller provst i Holbæk Provsti, Detlef von Holst.

Han oplevede frustrationerne, da han onsdag aften og torsdag morgen var i kontakt med flere af præsterne i sognene.

Det var ikke mindst påvisningen af de første mutationer fra den muterede udgave af coronavirussen fra England, der fik sundhedsmyndighederne til at trække i nødbremsen. Derefter lød anbefalingerne på yderligere restriktioner, blandt andet højst en halv times varighed og ingen fællessang. Det fik både kirkeministeren, alle landets biskopper, Provsteforeningen, Præsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd til at anbefale at aflyse juleaftensgudstjenesterne.

Indtil da havde parterne fastholdt, at juleaftensgudstjenesterne kunne afvikles med de skærpede restriktioner, som blev meddelt i mandags, efter at kirkeministeren fredag i sidste uge bad sundhedsmyndighederne tjekke forholdene endnu engang. Det skete blandt andet, efter at der var iværksat en underskriftsindsamling for at få aflyst julegudstjenesterne, og den fik støtte af både præster, organister, kirkesangere og kirketjenere.

Men det var altså først i nærmest allersidste øjeblik, at det blev ændret til en klar anbefaling om at aflyse juleaftensgudstjenesterne.

Et forhøjet stressniveau - Det var kun 48 timer tidligere, at vi havde fået go, og nogle ting blev lavet om efter de nye retningslinjer. Vi har hele tiden prøvet at indrette os så godt som overhovedet muligt. Det har været stressende, og jeg hørte til morgen om en medarbejder, der har fået et sammenbrud. Der har været et forhøjet stressniveau, siger Detlef von Holst om situationen, der løbende har budt på flere nye meldinger.

- Med de mutationer er det også klart, at der skal råbes vagt i gevær. Det er uheldigt for os, men alle er klar over, at helbreddet går forud for alt andet

Det menes kun at være de to udendørs gudstjenester i Svinninge og Hjembæk, der holdes i Holbæk Provsti i dag. Der var også planlagt en udendørs gudstjeneste ved Skamstrup Kirke, men den blev aflyst i aftes.

- Så vidt jeg ved, er de to udendørs gudstjenester de eneste, der holdes med fremmøde. Nogle steder er der planlagt streaming af gudstjenester, men det er ikke alle steder, der kan nå at forberede det nu, siger Detlef von Holst.

Måske først normaliseret efter sommerferien Den seneste anbefaling lyder nu, at alle planlagte gudstjenester aflyses til og med den 3. januar, dog vil eventuelle kirkelige handlinger som dåb, vielser, begravelser og bisættelser formentlig blive gennemført de fleste steder, dog med et begrænset deltagertal.

- Det bliver måske tidligst efter sommerferien, at forholdene bliver normaliseret, så der kan være mange med, og der kan synges, forudser Detlef von Holst.