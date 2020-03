Se billedserie I Beijiing går alle med masker. Det handler også om at vise, at man respekterer myndighederne, og at man bidrager. Her er det Anne Keller og fra venstre Christian, Carl Johan og Christoffer. Privatfoto

- Det unormale er ved at blive normalt

Holbæk - 24. marts 2020

Det kinesiske samfund er så småt ved åbne igen, men opbygningen bliver sværere end nedlukningen, vurderer familien Keller, der bor i Beijing. De opfordrer danskerne til at lytte til myndighederne

- Vi har ikke på noget tidspunkt været bange for at blive smittet. Kineserne er et folkefærd, der gør, hvad de får besked på, fortæller Anne Keller fra familien Kellers hjem i Beijing.

Familien Keller, der udover Anne Keller består af Thomas Keller og deres tre drenge Christoffer på 11, Carl Johan på 15 og Christian på 17 år, bor i Beijing på andet år. Anne har lige fået job på den danske ambassade i Beijing, mens Thomas er direktør i Vestas. Familiens tre drenge går i skole - lige nu online.

Her lidt mere end otte uger efter nedlukningen af det kinesiske samfund, oplever familien, at myndighederne så småt begynder at bygge samfundet op igen, men det går langsomt.

- Der bor cirka 40 mio. mennesker i Beijing og otte ugers nedlukning er ikke slut. Opstarten bliver længere og vanskeligere end nedlukningen, vurderer Thomas Keller.

Strenge regler for rejser Familien fortæller, at man nu kan færdes i egne lokalområder, men det foregår med afstand, med mundbind samt med sprit og temperaturkontrol. Man kan igen gå på restaurant, men kun to ad gangen. Kineserne rejer normalt meget, men slet ikke nu. Der er strenge regler for rejser mellem regionerne stadigvæk

- Man kan besøge parker, hvis man bestiller en billet online, men så har man også fri adgang. Vi bliver testet med temperaturmåler flere gange om dagen, når vi er ude, og man registreres med sit telefonnummer. Der har ikke været nye infektioner her intet stykke tid, men kontrollen fortsætter. Vi har vænnet os til det. Man kan sige, at det unormale er ved at blive normalt, siger Anne Keller.

Det handler om gensidig respekt At færdes med afstand, mundbind, håndsprit, registrering og temperaturmålinger har familien for længst vænnet sig til.

- Det er blevet en naturlig ting. Det handler også meget om at vise, at man tager hensyn, at man bidrager. Det er en meget stor del af kulturen her, at man viser hensyn og gør, som myndighederne siger. Selvom man nu må gå ud, er det de færreste, der gør det. Og børnene kommer slet ikke ud. Kommer man til at lette lidt på mundbindet, så er det vagter, der løfter fingrene, eller der er folk, der kigger skævt til en. Og alle følger reglerne, for gør man ikke det, så lukker alt jo ned igen, og det ønsker ingen, fortæller Anne Keller.

Der er mad nok Familien har ikke på noget tidspunkt manglet noget.

- Vi har hele tiden kunne købe mad. Alle kontorer lukkede ned. Alt lukkede ned, og sådan er det stadig. Men nu må vi mødes i egne lokalområder. Skal man til en anden region i Kina kræver det særlig tilladelse. Lige nu er alle optaget af de, som kommer til landet. Kommer man ude fra sættes man i karantæne, fortæller de.

Skolerne åbner nok først til august For familiens tre drenge er hverdagslivet også forandret. Skolerne har nu været lukket ned i otte uger og udsigten til, at de åbner, er lange.

- Vi har haft hjemmeskole i otte uger. Man finder en måde at få det til at fungere på. Bruger hinanden og passer på. Her er der ingen børn, der siger »Juhuu, vi har ferie«. De er helt bevidste om, at følger man ikke undervisningen, er man fuldstændig bag ud, når skolen åbner igen. Der opstår en stor grad af selvdisciplin. Derfor kommer der en god struktur på dagen, fortæller Anne Keller og fortsætter:

- Vi har ingen forhåbninger, om at skolerne åbner snart. Det bliver nok nærmere til august. Og de første skoler, der åbner, bliver nok de skoler, hvor der er elever, der skal afslutte en vigtig eksamen. Det, der hjemme svarer til en studentereksamen. Det er man meget optaget af her, for det betyder rigtigt meget. Noget positivt ved skolesituationen er måske, at alle nu har lige adgang til samme on-line skole, uanset om man er rig eller fattig.

300 mio. kinesiske elever går hver dag fra mandag til fredag i skole online.

Lyt til myndighederne frem for rygtebørsen Thomas Keller råder alle herhjemme til at følge myndighedernes anbefalinger.

- Rygtebørsen har gode vilkår, så det er om at holde hovedet koldt. Lyt til myndighederne i stedet for rygtebørsen og røverhistorier. Accepter deres råd. Vi kan ikke være overlæger alle sammen. Og husk, at man i øjeblikket træffer beslutninger ud fra den viden, man havde på et givet tidspunkt, siger han.

Og så understreger han, at man ikke kan sammenligne, det der foregik i Wuhan-provinsen med resten af Kina. Og slet ikke i Beijing, der som regeringsby har et højere sikkerhedsniveau.