Se billedserie Lillian Larsen (t.v.) kom med i gruppen, da hun havde mistet sin mad. Aase Kruse og de andre kvinder tog imod hende med åbne arme. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

- Det hjælper at komme ud og være sammen med andre

Holbæk - 17. september 2021 kl. 17:37 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Alle der bliver døbt i Tveje Merløse Kirke ved Holbæk, får en hvid håndstrikket dåbsklud med sig. Ved dåben tørres barnets hovede med kluden, som efterfølgende fungerer dsom et minde om kirken, hvis silhouet er strikket ind i kluden.

Kludene strikkes i Håndværkstedet, som består af 12 kvinder, der hver torsdag mødes i Kirkeladen for at strikke, sy og hækle. Dåbskludene er en fast opgave de har, men mange andre kreative projekter ser også dagens lys, når de samles.

Aase Kruse er den i gruppen, der har været med i længst tid. Og hun meldte sig oprindelig som frivillig til at lave nørkleri og hygge med børn.

- For 15 år blev jeg af en veninde inviteret med til nørklegruppen, som var for børn fra 3. til 6 . klasse, som kom her efter skole. Der var både hygge, bibelhistorier og hobbyting som syning, strikning og perler, fortæller Aase Kruse.

Da skolereformen i 2014 kom og børnenes skoledag blev forlænget, havde de ikke længere mulighed for at komme i Kirkeladen.

- Det var meget tomt, da de holdt op. Men vi voksne blev ved med at mødes og langsomt er vi blevet flere og flere, fortæller Aase.

Lis er den ældste I det store lyse rum i Kirkeladen sidder kvinderne rundt om et stort bord og langs væggene er kasser med garn og stof samt et bord med kvindernes håndarbejde. Der er blandt andet karklude, gæstehåndklæder, grydelapper og muleposer, som skal sælges, når Håndværkstedet holder julemarked. I den anden af bordet ligger nogle bittesmå huer og sokker.

Lis Jensen er gruppens ældste medlem, men mindst lige så aktiv som de andre. Artiklen fortsætter under billedet

- Vi strikker dem til for tidligt fødte børn på neonatalafdelingen, fortæller Lillian Larsen.

Der er også julepynt på bordet, blandt andet nogle nisser, der sidder blødt og godt i små, polstrede sofaer. Dem står 91-årige Lis Jensen, som er gruppens ældste medlem, for.

- Jeg kan godt lide at lave kreativ syning og har lært det af min datter, der bor i Rom, siger Lis. Hun er stadig helt frisk og meget aktiv.

- Mit eneste problem er, at jeg hører dårligt, siger hun med et stort smil.

Og der bliver i det hele taget smilet og snakket meget i gruppen,

Flere af kvinderne er dog kommet med på en trist baggrund.

Birthe Gotfredsen mødte op i gruppen første gang for to år siden og det var en overvindelse for hende, fortæller hun.

- Jeg havde mistet min mand og var meget ked af det. Men præsten her i kirken anbefalede mig at prøve at deltage og det gjorde jeg så, men jeg var meget stille i starten. Nu er jeg nok en af dem, der snakker mest, siger Birthe.

Også Lillian Larsen kom med i gruppen efter sin mands død.

- Præsten opfordrede også mig til at komme med i gruppen og det er jeg glad for. Jeg måtte virkelig tage mig sammen, men det hjælper at komme ud og være sammen med andre, siger Lillian. De fleste af kvinderne i gruppen er enker. Kun to har stadig deres mænd. Flere har læst om gruppen i kirkebladet, mens andre er blevet inviteret af præsten eller andre medlemmer.

Alle børn, der bliver døbt i Tveje Merløse Kirke får en dåbsklud. Kirkens silhouet er strikket ind i kluden. Artiklen fortsætter under billedet

Savnede gruppen De er enige om, at det er et meget hyggeligt sted at komme.

- Man lærer hurtigt de andre at kende og jeg glæder mig altid meget til at komme. Det var rigtig hårdt under coronanedlukningen, hvor vi ikke måtte komme. Jeg savnede gruppen meget, siger Birthe Gotfredsen.

Høstmarkedet, som kvinderne plejer at holde i Kirkeladen måtte aflyses sidste år og der blev i stedet holdt et julemarked. Det har gruppen besluttet at gøre igen i år og derfor er der gang i fabrikationen af juleting.

- Pengene donerer vi til Julemærkehjemmet. Ved sidste marked fik vi 1300 kroner ind, fortæller Lillian Larsen

Hvis man har lyst til at være med i gruppen, er man velkommen torsdag kl. 10. Man kan også ringe til kirkekontoret på tlf: 59432453 og tilmelde sig.