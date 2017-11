Se billedserie Holbæks nye firkløver på trappen foran det gamle rådhus. Fra venstre er det Bente Röttig (SF), den kommende borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S), John Harpøth (DF) og Karen Thestrup Clausen (EL). Foto: Agner Ahm

Yngste nogensinde: Christina borgmester i Holbæk

Holbæk KV17 - 22. november 2017 Af Agner Ahm

24-årige Christina Krzyrosiak Hansen (S) bliver borgmester i Holbæk Kommune. Bag sig har hun 16 af det nye byråds 31 medlemmer.

De 16 er lig med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten, som onsdag klokken 11 genoptog de forhandlinger, som de lukkede klokken 5 i morges.

De fire partier har fordelt nogle formandsposter - Christina K. Hansen bliver borgmester og John Harpøth viceborgmester. Men den politiske del af aftalen er ikke helt lukket endnu.

Da de fire partier havde nået til enighed om konstitueringen, besluttede de at søge et bredere flertal for en mere detaljeret politisk aftale. Og her har de foreløbig inviteret Lokallisten for hele Holbæk Kommune og Radikale Venstre med.

Sine Agerholm (LL) og Emrah Tuncer (R) nåede frem i sidste del af de forhandlinger, som startede klokken 11. Spillet om borgmesterposten var dog afgjort på det tidspunkt. Og på pressemødet foran det gamle rådhus var det kun de fire konstitueringspartier, som stillede op.

Mens pressens øjne var rettet mod Christina Krzyrosiak Hansen, forlod Emrah Tuncer og Sine Agerholm hastigt rådhuset og undgik kontakt med pressen.

Af udtalelserne på trappen foran rådhuset fremgik det, at de fire konstitueringspartier er enige om en del af fundamentet for en politisk aftale, nemlig det budget 2018, som samlede et flertal på 29 ud af 31 i det nuværende byråd.

Ved pressemødet måtte John Harpøth (DF) svare på, hvordan han havde det med at have fået Enhedslisten som makker. Og EL's Karen Thestrup Clausen måtte svare på, om hun havde det godt i DF-selskab. Begge parter parerede ved at henvise til det brede forlig bag budget 2018.

Og det brede budgetforlig var også den kommende borgmesters svar på, om man nu kan regne med økonomisk ansvarlighed hos EL.