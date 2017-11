Vangen mødtes til valgfest

Boligkvarterets boligsociale team havde fået ideen i et forsøg på at få folk til at stemme, og de fire medarbejdere havde også været rundt og banket på 596 døre.

Stemningen ved kaffebordet var også god, og det havde den været hele dagen, forsikrede rollatorbanden alias Ruth Vejbæk, Inga Pedersen og Lena Olsen. Og de vidste, hvad de talte om. De havde været der næsten hele dagen kun afbrudt af en tur til stemmestedet på Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken, og så skulle hunden lige luftes. De havde da også tænkt sig at blive til fællesspisningen om aften.

Husets køkkenpersonale stod for middagens stegt flæsk og persillesovs. Aftensmaden stod bydelsmødrene for, men også de tog en pause for at tage med hen for at stemme, da de var fælles afgang klokken 16.30.