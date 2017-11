Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og SF i Holbæk meddelte onsdag morgen klokken 5.15, at de politiske forhandlinger blev sat på pause. Forhandlingerne fortsætter senere onsdag. Foto: Lisbeth Rasmussen

Stadig ingen afgørelse i Holbæk

Holbæk KV17 - 22. november 2017 kl. 05:42 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvem bliver borgmester i Holbæk Kommune fra årsskiftet og fire år frem?

Det spørgsmål blev der ikke fundet et svar på under nattens forhandlinger mellem de partier, som blev valgt ind i byrådet ved kommunalvalget.

For klokken 5.15 valgte partierne og listen at parkere forhandlingerne og gå hjem. Det oplyste et firkløver bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og SF, som tilsammen har et flertal i Holbæk Byråd.

- Vi fire partier, som har et flertal, har besluttet, at vi forhandler videre i morgen. lød det fra Christina K. Hansen (S), som ikke ønskede at svare på, hvilke udfordringer partierne og listen havde haft under forhandlingerne.

- Men vi ved, at med den økonomiske situation, vi er i, der kræver det et bredt flertal. Derfor fortsætter vi i morgen, fortalte Christina K. Hansen, som fik det højeste antal personlige stemmer.

Karen Thestrup Clausen (EL) understregede, at de fire partiers melding ikke var et udtryk for, at de er enige om, at det bliver en af de fire partiers spidskandidat, som bliver borgmester.

- Men vi fire har et flertal, og vi er enige om at gå hjem, sagde Karen Thestrup Clausen.

John Harpøth (DF) erkendte, at situationen er uholdbar for vælgerne, og han havde gerne set en afgørelse.

Alle partier og lister mødes senere onsdag og forhandler videre.