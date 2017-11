Borgerne har kunnet brevstemme til kommunal- og regionsvalget i perioden fra tirsdag den 10. oktober frem til fredag den 17. november Foto: Johnny Gudmand

Rekord-mange brevstemmer

Holbæk KV17 - 21. november 2017 kl. 19:14

I Holbæk Kommune har 2562 borgere valgt at brevstemme i forbindelse med kommunalvalget.

Dermed er antallet af borgere, som har brevstemt, steget for tredje kommunalvalg i træk. For fire år siden var der 2149 personer, som brevstemte. Det var var en fremgang i forhold til 2009, hvor kommunen modtog 1285 brevstemmer. Dog er antallet af brevstemmer ved dette kommunalvalg en anelse under brevstemmerne ved folketingsvalget i 2015. Her var der 3477 borgere, som stemte før valgdagen.

I modsætning til ved kommunalvalget i 2013 har Holbæk Kommune denne gang ikke lavet en særlig indsats for at få borgerne til at brevstemme. Holbæk Kommune har dog oplyst om muligheden for at brevstemme på kommunens egen hjemmeside og på Facebook. Hvorvidt det er forklaringen på den nye brevstemme-rekord, er dog ikke til at fastslå.

Om den stigende interesse for at stemme forud for kommunalvalget er et udtryk for, at den samlede stemmeprocent også stiger, vil vise sig i tirsdag aften, når de sidste krydser er sat, og stemmerne bliver talt op.