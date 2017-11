Holbæk i front med genbrug af valgplakater

Men det er ikke ensbetydende med, at plakaterne bliver ubrugelige. Tværtimod kan de efter dette valg få et helt nyt liv, der rækker væsentligt længere end en støvet krog i kandidaternes kælder frem til næste valg.

Forsyningsselskabet Fors A/S, der driver genbrugspladserne i Holbæk Kommune, har nemlig med kort varsel besluttet at lave en særlig container med kategorien »Valgplakater til genanvendelse«.

- Vi ser potentiale i at genanvende plasten fra valgplakaterne, fordi det er et stort antal. Der hænger jo rigtig mange bare i vores kommune. Hvis det blev udbredt til hele landet, kunne det gøre en endnu større forskel for miljøet, siger Annette Vangslev, chef for affald hos Fors A/S, i en pressemeddelelse.