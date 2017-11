Gislinge slog sin stemmerekord

Det gik, som valgformand Susanne Utoft (Lokallisten) håbede. Gislinge slog sin stemmerekord. 73,12 procent svarende til 1988 vælgere mødte op på skolen for at stemme. I 2013 var det 71,98 procent.

Da hun havde erklæret valget til byråd og regionalråd for overstået og takket for en god dag, sørgede valgsekretær Lisbeth Bundgaard fra Holbæk Kommune for at sætte ord på slagets gang. Og i rasende fart blev borde samlet, valgurnerne tømt for stemmesedler til byråd og ældreråd, og 20.03 blev de første stemmesedler til ældrerådet lagt under navnet på kandidaten.