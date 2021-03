Se billedserie Ungdommen er blevet en mangelvare på De Konservatives kandidatliste efter partiets 21-årige Morten Bast Hall har besluttet sig for ikke at genopstille. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Yngstemanden takker af: Derfor kan jeg ikke binde mig fire år til

21-årige Morten Bast Hall forlader slutter sit politiske virke i Hørsholm til nytår og genopstiller ikke for Konservative ved kommunalvalget i november

Hørsholm - 19. marts 2021 kl. 16:30 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Kommunalbestyrelsens yngste - 21-årige Morten Bast Hall - siger efter fire år farvel. Han forlader den lokalpolitiske arena, når valgperioden rinder ud ved årsskiftet.

"Jeg er et andet sted i livet nu, og jeg vil have svært ved at binde mig til yderligere fire år. Derfor genopstiller jeg ikke," siger Morten Bast Hall til Ugebladet.

En beslutning han har gået og overvejet i et stykke tid.

"Jeg vil gerne mere til udlandet og har også planer om at studere i udlandet, og derfor giver fire år til ikke mening for mig," tilføjer den unge politiker, som blev valgt ind i Hørsholm Kommunalbestyrelse som 18-årig med 279 personlige stemmer, det 10. højeste blandt alle kandidater.

Han vil kigge tilbage på en både meget lærerig og spændende tid med indflydelse på den by, han bor og er vokset op i.

Kollegieboliger og corona Et tilbageblik på de politiske resultater er Morten Bast Hall mest glad for, at det nu ser ud til, at der kommer kollegieboliger til unge ved Kokkedal Station.

"Så jeg er meget tilfreds med den måde vi fik hjulpet og understøttet idræts- og kulturlivet i Hørsholm under coronakrisen med målrettet midler til nødlidende klubber. Og med det øgede anlægsloft til at kunne sætte flere ting i værk til gavn og glæde for idrætsklubberne," lyder det fra unge politiker.

Modsat ærgrer det ham, at udligningsordningen betød, at skatten må stige.

"Det har gjort ondt at være med til at hæve skatten på grund af udligningen," erkender han.

Oveni har det dårlige samarbejdsklima i kommunalbestyrelsen også været en trist oplevelse at være med til, men ikke noget, der havde indflydelse på hans beslutning om at stoppe.

Håber på en ung kandidat Med hans politiske farvel er det unge tilsnit helt forduftet på De Konservatives nye kandidatliste, men Morten Bast Hall håber, at de kan nå få at en ung kandidat med.

Lige nu er kandidaternes gennemsnitsalder 57 år hos De Konservative og en klart overvægt af mænd.

"Det vil da være godt, hvis der er unge, der kan komme og være med. Og Det Konservative Folkeparti er det eneste parti, der har en ungdomsafdeling kun for Hørsholm," siger Morten Bast Hall, der til daglig studerer HA Matematik på CBS.

Selv om han med sikkerhed ikke vil være at finde på stemmesedlen til kommunalvalget i Hørsholm til november, så er det ikke et endegyldigt farvel til politik for 21-årige Morten Bast Hall.

"Nej, jeg lukker slet ikke døren for at komme tilbage i politik på et senere tidspunkt," slutter han.

Der var glæde og jubel for snart fire år siden hos Charlotte Kirchheiner og unge Morten Bast Hall, da de begge blev valgt ind i Hørsholm Kommunalbestyrelse for De Konservative. 21-årige Morten Bast Hall har valgt ikke at genopstille, mens 43-årige Charlotte Kirchheiner gerne vil tage fire år mere - og med Morten Bast Hall ude er hun nu partiets yngste kandidat. Foto: Morten Timm

