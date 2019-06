Se billedserie Marlene Westergaard åbnede for to måneder siden forretningen WiOGA, og det har været en stor succes. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Send til din ven. X Artiklen: WiOGA har succes i Hørsholm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

WiOGA har succes i Hørsholm

Hørsholm - 26. juni 2019 kl. 11:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Sophus Zarrs Soelberg

Da Marlene Westergaard åbnede smykkeforretningen WiOGA i april, vidste hun ikke helt, hvad hun gik ind til. Selvfølgelig havde den driftige iværksætter gjort sit forarbejde, men der er alligevel altid en vis risiko forbundet med at åbne en butik.

To måneder efter åbningen fortæller Marlene Westergaard, at åbningen af butikken har været en succes.

- Det har været meget positivt. Jeg synes, at folk er supersøde til at hjælpe, og det er gået over al forventning. Kunderne er også søde og meget hjælpsomme, så det har været virkelig dejligt at åbne, fortæller Marlene Westergaard med et smil.

At byen har taget godt imod Marlene Westergaard, fornægter sig ikke. Hun har allerede et samarbejde med flere andre butikker, og det gør faktisk en stor forskel for arbejdet i butikken, forklarer Marlene Westergaard.

- Butikkerne har hjulpet mig meget. Jeg har eksempelvis smykker udstillet i vinduet hos Cross Eyes, mens de har solbriller udstillet i min butik. Jeg har også lavet flyers, som jeg har fået lov at lægge i flere af de andre forretninger. Det er jeg meget taknemmelig over, siger hun med et smil, inden hun fortsætter:

- Det gør jo, at jeg ikke føler mig alene, selvom jeg står alene i butikken mange timer om dagen. Det er virkelig fedt, at man kan samarbejde med de andre butikker og gå på besøg hos hinanden. Det har jeg været enormt glad for, siger hun.

En anden del af forklaringen på Marlene Westergaards succesfulde smykkeeventyr kan findes i hendes moderne tilgang til at udbrede kendskabet til WiOGA-smykkerne.

Ved at alliere sig med flere elever fra Rungsted Gymnasium er det lykkedes at få netop den opmærksomhed, som en selvstændig erhvervsdrivende har brug for. Kendskabet til smykkerne breder sig fra mund til mund og takket være Instagram fra telefon til telefon.

- Det har givet rigtig meget omtale, at søde piger oppe fra Rungsted Gymnasium deler billeder af mine smykker på Instagram, siger hun og fortsætter:

- Jeg tror godt, at de kan lide butikken, fordi jeg laver smykkerne selv, og fordi jeg tager mig god tid til mine kunder. Det er vigtigt, at man har en relation til sine kunder, når man har en butik, siger hun.

Samtidig ligger priserne i et leje, hvor de fleste kan være med, forklarer designeren.

- Vi har priser, hvor de fleste kan være med, og jeg hører faktisk tit, at det har manglet lidt i Hørsholm. Prislejet passer til fødselsdagsgaver og studentergaver, og derfor er jeg også begyndt at lave tørklæder, som passer godt til at give i gave. WiOGA sælger på nuværende tidspunkt primært smykker og hårspænder, og til efteråret kan MArlene Westergaard løfte sløret for en ny kollektion, som hun glæder sig til at præsentere for sine kunder.

WiOGA ligger på adressen Hovedgaden 37B i Hørsholm.