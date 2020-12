Whistleblowere skal ikke vente

Hørsholm Kommune skal have whistleblowerordning på plads senest i oktober næste år. Venstre i Hørsholm mener dog, at det er der for lang tid til og vil derfor fremskynde processen og tog derfor initiativ til at få kommunalbestyrelsen med på at indføre en ordning før oktober 2021. Det var der opbakning til hele vejen rundt om bordet. Det betyder, at kommunens administration nu skal undersøge, om det kan ske lidt hurtigere.