Foto: Lars Ramlow

Weekenden bød på opbrudte vinduer og stjålne smykker

Hørsholm - 09. september 2019 kl. 14:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hørsholm: Der er noget, der tyder på, at sæsonen for indbrud endnu ikke er ovre.

I Hørsholm Kommune er der i løbet af weekenden blevet anmeldt hele seks indbrud.

Fredag aften modtog Nordsjællands Politi en anmeldelse fra Sundtoften ved Rungsted Kyst, hvor der er blevet begået indbrud i en villa samme aften mellem klokken 18.00 og klokken 23.55. Her kom en eller flere gerningsmænd ind ved at bryde et vindue op, hvorefter der blandt andet blev stjålet en tablet.

Tidligere samme dag blev der begået et indbrud på Kastanievej ved Rungsted Kyst. Her blev et vindue ligeledes brudt op, hvorefter der blev stjålet mobiltelefoner og en tablet.

Lørdag modtog politiet desuden en anmeldelse om, at der fredag aften omkring klokken elleve også blev begået et indbrud på Bolbro Villavej ved Rungsted Kyst. Her blev et vindue ligeledes brudt op, men der er endnu ikke overblik over, hvad der blev stjålet fra huset.

Nordsjællands Politi modtog desuden en anmeldelse lørdag morgen om et indbrudsforsøg i løbet af fredagen. Denne gang drejede det sig om en villa på Skovvænget, hvor et vindue var forsøgt opbrudt. Her lykkedes det dog ikke tyven at komme ind. Det gjorde det til gengæld på Lobeliavej, som politiet modtog en anmeldelse vedrørende søndag morgen. Her havde en eller flere gerningsmænd i løbet af de foregående dage brudt en havedør op, hvorefter både smykker og et pengeskab blev stjålet fra huset.

Weekendens sidste indbrud fandt sted på Skovfogedvej ved Rungsted Kyst, hvor der blev begået indbrud i en villa. Her stjal en eller flere gerningsmænd smykker, efter der var skaffet afgang til huset ved at bryde et vindue op.