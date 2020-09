Hørsholms konservative borgmester, Morten Slotved (tv) går skarpt i rette med kommunalbestyrelsesmedlem Glen Madsen (DF), der i Frederiksborg Amts Avis lørdag udtrykte mistillid til direktøren for By og Erhverv, Ole Stilling. Det er langt over grænsen, lyder det fra borgmesteren, der dog ikke har sanktionsmuligheder.

Vred og rystet over DF - men ingen sanktionsmuligheder

Hørsholm - 20. september 2020 kl. 20:00 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Direktøren for By og Erhverv, Ole Stilling, har min fulde tillid og opbakning. Og det har den øvrige direktion også. Som bestyrelsesformand for Hørsholm Kommunalbestyrelse er jeg rystet over, at kommunalbestyrelsesmedlem Glen Madsen (DF) udtrykker mistillid til Ole Stilling i fuld offentlighed. Det gør mig faktisk vred. Som medlem af kommunalbestyrelsen er Glen Madsen arbejdsgiver for direktionen og administrationen, og han kunne have rejst sin kritik i Økonomiudvalget, som han er medlem af, og hvor vi også behandler personalesager. Jeg synes, Glen Madsen fuldstændigt har misforstået sit arbejdsgiveransvar.

Sådan siger Hørsholms borgmester Morten Slotved (K) i Frederiksborg Amts Avis mandag.

Her fortsætter han i samme åndedrag:

- I Hørsholm har vi en direktion, der arbejder loyalt på at omsætte de politiske beslutninger til virkelighed, og den står i spidsen for en administration, der varetager sin myndighedsopgave med omhu og ordentlighed. Glen Madsen derimod arbejder bevidst og politisk med at så mistillid og komme med misinformation. Det er hans metode, men det er svært at arbejde sammen med, og det er bare ikke i orden, når det går ud over vores embedsværk, der ikke kan forsvare sig, og som faktisk arbejder for blandt andre at hjælpe Glen Madsen, slår Morten Slotved fast.

Nævner en stribe sager Frederiksborg Amts Avis bragte lørdag en pressemeddelelse fra Dansk Folkeparti, hvor Glen Madsen blandt andet sagde følgende:

- Lad mig fra start af gøre det klart, at det på ingen måde har været nogen let beslutning at ytre mistillid til en af kommunens direktører. Slet ikke også at gøre det offentligt. Det til trods, så er det den rigtige beslutning. Det kan nemlig ikke blive ved med at gå, at der under direktørens ledelse begås så mange graverende fejl, som tilfældet er.

Som eksempler nævner Glen Madsen, at Kommunalbestyrelsen ifølge ham for et par år siden blev misinformeret i forbindelse med en skovrydning ved Hørsholm Lilleskole. Glen Madsen mener også, der har været »total« mangel på styring omkring udviklingen af PH Park - han mener, der er begået fejl omkring arealoverførsler i kommunen, og senest er det kommet frem, at kommunalbestyrelsen i otte måneder er blevet holdt i uvidenhed i en kedelig sag om byggesagsgebyrer.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at Ole Stilling først fik viden om sagen for 14 dage siden. Han har ikke løjet i nogle af de sager, Glen Madsen nævner. Gebyrsagen er beklagelig og absolut ikke tilfredsstillende. Men den er ikke fyringsgrund, lød det fra borgmesteren til Ugebladet i Hørsholm fredag eftermiddag.

Ingen sanktioner Til Frederiksborg Amts Avis fortsætter Morten Slotved:

- Det siger sig selv, at det ikke er hensigtsmæssigt, at et medlem af en bestyrelse går i pressen med en kritik af en direktør. Han starter faktisk med at gå i pressen. Godt nok modtager jeg et brev fra Glen Madsen aftenen forinden, men jeg kan hverken nå at svare - eller vi kan nå at behandle sagen, før Glen Madsen er ude i pressen. Det, synes jeg, er over grænsen. Faktisk langt over grænsen, understreger K-borgmesteren.

Selvom han er vred og lodret uenig med Glen Madsen og hans »metoder«, så har borgmesteren ingen sanktionsmuligheder overfor DF-politikeren.

- Glen Madsen har ikke overtrådt nogle love, men kun uskrevne regler for god og ordentlig opførelse. Det er dårlig stil, og det håber jeg, at vælgerne kan gennemskue, når der om godt et år er valg, lyder det fra Morten Slotved i Frederiksborg Amts Avis mandag.

