Vred Glen Madsen: Stop så, Thorkild

Hørsholm - 14. marts 2018 kl. 06:19 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Floskler som: »Der kan ske fejl - omend det ikke må ske« er tomme ord, der udelukkende har til formål på forhånd at sløre et eventuelt ledelsesmæssigt og politisk ansvar.

Sådan lyder det skarpt fra Dansk Folkepartis medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse, Glen Madsen som en reaktion på den seneste tids skriverier i Frederiksborg Amts Avis om fejlmedicineringen på Breelteparken af en 90-årig kvinde, der siden er død.

- Jeg bliver harm både på mine egne, men så sandelig også på vores plejetrængende ældre medborgeres vegne. Nu må det høre op, at Thorkild Gruelund (K) og sådan set også Svend Erik Christiansen (S) i pressen fortæller, at jeg er efter personalet på Breelteparken. Det er jeg ikke, og det har jeg aldrig været. Punktum. Jeg har udtalt, at overmedicineringen på Breelteparken er en skandale. Det må slet ikke kunne finde sted - uagtet, hvor fejlen ligger, slår Glen Madsen fast i Frederiksborg Amts Avis onsdag.

DF-politikeren er ikke imponeret af Thorkild Gruelunds kommentar i Frederiksborg Amts Avis tirsdag om, at valgkampen er slut, og at det nu er tid til at arbejde seriøst sammen.

- Kære Thorkild. Du har ret. Valgkampen er slut, men det betyder ingenlunde, at jeg vil stryge dig og de andre magthavere i kommunen med hårene. Tværtimod. Jeg har i sinde at kigge jer over skulderen, og hvis der er noget - bare en lille bitte ting, der lugter muggent, så vil jeg gøre alt for at kommunens borgere slipper af med lugten. Det er jeg sikker på, at mine vælgere synes er seriøst arbejde, understreger Glen Madsen.

Han støtter Fritz Reuthers udtalelser i avisen tirsdag om, at politiet bør efterforske hændelserne på Breelteparken.

- Fritz har en pointe. I enhver anden henseende, hvor det ikke er ældre borgere, der er blevet overdoseret med det ene eller det andet, så ville det være en politisag. Hvorfor har vores ældre medborgere på plejecentrene egentlig ikke helt automatisk den ret? Det burde de jo have.

