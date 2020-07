Volleyball og bål skal lokke de unge på stranden

Selvom samfundet så småt er ved at lukke op, er der stadig mange begrænsninger for, hvor og hvordan vi kan samles. Hørsholm Kommune gør klar til sommeren på Rungsted Strand ved at lave nogle aktivitetszoner og tiltag på stranden.

Det betyder blandt andet, at der er opsat et spritnyt beachvolleynet, hvor man kan spille flere sammen, hvis man selv husker at medbringe en bold. Der er også lavet to nye bålsteder, som hele sommeren vil blive forsynet med brænde. Det er tilladt at grille her, men hvis man benytter engangsgrill, skal man tage det med sig eller smide kullene på bålet, når man er færdig med at grille. I den forbindelse understreger kommunen, at det ikke er tilladt at begrave kul i sandet eller smide varme kul i skraldespanden.