Voldtægtssigtet mand fængslet

46-årig mand sigtes for voldtægt af 21-årig kvinde, der var for påvirket til at kunne modsætte sig. Han nægter sig skyldig

Hørsholm - 18. januar 2021 kl. 10:02 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Den 46-årige mand, der lørdag blev anholdt og sigtet for voldtægt af en 21-årig kvinde i Pennehave i Rungsted, er søndag varetægtsfængslet foreløbig i 12 dage ved et grundlovsforhør i Retten i Helsingør. Det skriver Ekstra Bladet. Ifølge avisen sigtes manden efter den nye voldtægtsbestemmelse om manglende samtykke og for at have udnyttet, at kvinden ikke kunne modsætte sig handlingerne på grund af, at hun var påvirket af alkohol og narkotika.

Overgreb i to lejligheder Den 46-årige nægter sig skyldig i sigtelsen, der går på, at han skulle have udsat kvinden for voldtægt ved samleje og andet seksuelt forhold i to forskellige lejligheder i forbindelse med en fest natten til lørdag.

