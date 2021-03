Voldsom smittestigning: Vendt rundt på få uger

Smitteudbruddet på Vallerødskolen har uden tvivl haft en indvirkning på udviklingen. Her var der mandag 21 smittede elever og fire ansatte. Både fredag og mandag var skolen lukket efter Styrelsen for Patientsikkerhed havde sendt alle elever og ansatte hjem for at blive testet.