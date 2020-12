Virus lukker Vinterpaladset

- I en orientering fra Hørsholm Kommune fra i eftermiddags står, at alle kommunale lokaler lukkes og det tilføjes: »Foreninger, som har egne lokaler, skal ligeledes stoppe alle indendørs foreningsaktiviteter i samme periode.« Det betyder, at du under ingen omstændigheder må gå ind i Vinterpaladset i den omtalte periode.

- Du kan klæde om på bænken uden for eller på badebroen - men under hensyntagen til, at der på grund af coronarestriktionerne kun må være syv på badebroen ad gangen, vil det være hensigtsmæssigt, at du så vidt muligt gør dig badeklar hjemmefra, så der ikke sker en ophobning af badende, som skal have tøj af og på ude på broen, skriver Hørsholm-Rungsted Vikingelaug videre i pressemeddelelsen.