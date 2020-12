Se billedserie Meteorologerne er begyndt at tale om, at årets jul kan blive hvid, og med en terrassevarmer kan man sidde udenfor og nyde den friske luft. Her ses Peter van A. Bjerke, der er direktør i Solamagic Scandinavia. Foto: Solamagic.

Virksomhed slår salgsrekord på grund af corona

Aflyste ferie-rejser, hjemmearbejde på grund af corona og anbefalinger om at mødes udendørs har sat gang i salget af terrassevarmere hos Solamagic i Hørsholm.

Hørsholm - 10. december 2020 kl. 06:34 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Corona-virus er hård ved mange brancher, men hos Solamagic i Hørsholm, går det strygende.

Læs også: Stark har fået kraftig medvind under corona

Virksomheden sælger terrassevarmere, og i år bliver alle tidligere rekorder slået. Solamagic har solgt næsten dobbelt så mange varmelamper som i fjor, og lidt overraskende for virksomheden selv bliver vintermånederne - relativt set - årets bedste kvartal. Her er salget nemlig firedobbelt i forhold til sidste år.

Det fortæller Peter van A. Bjerke, direktør i Solamagic Scandinavia, der har hovedkontor på Slotsmarken 18 i Hørsholm:

Hos Solamagic i Hørsholm går det strygende, efter at folk er blevet tvunget til at blive hjemme. Det betyder nemlig, at flere efterspørger terrassevarmere. Her ses Peter van A. Bjerke, der er direktør i Solamagic Scandinavia. Foto: Solamagic.

- Vi ser en klar tendens. Terrassevarmere købes nu også her sent på året og er kommet på manges ønskesedler. Det tyder på, at danskernes lyst til mere udeliv har bidt sig fast. Det er mere end blot et corona-fænomen, vurderer direktøren.

Da landet lukkede, fik folk øjnene op Tendensen bekræftes også af de meldinger, som firmaet får fra typehusfirmaer. Her vil kunderne stadig oftere have huset gjort klar til såvel markise som terrassevarmere.

- Vi havde planlagt et år, hvor danskerne skulle få øjnene op for elektriske terrassevarme, og da regeringen i starten af marts lukkede landet ned og opfordrede folk til at mødes udendørs, fik den plan medvind. Vores terrassevarmere blev revet væk, og vi måtte melde udsolgt af flere af vores mest populære modeller, oplyser Peter van A. Bjerke.

De elektriske terrassevarmere produceres på virksomhedens egne fabriker i Tyskland. I slutningen af maj havde fabrikken indhentet den stigende efterspørgsel, men så fik nye rejsevejledninger danskerne til at droppe sommerferien, og så nåede salget igen nye højder.

- Danskerne fik gavn af deres terrassevarmere denne sommer, for årets industriferie blev en kold fornøjelse. Der var en tredjedel færre lune aftener i juli end i fjor, siger direktøren, der peger på, at varmelamperne også bruges om aftenen, når vejret er godt.

Grøn omstilling Peter van A. Bjerke fortæller, at det formentligt også har betydning, at Solamagics terrassevarmere er blevet billigere i drift og dermed grønnere i brug. Solamagics mest solgte terrassevarmer bruger for 2,85 kroner i strøm per time til at opvarme et område på op til 14 kvadratmeter.

- Jeg tror, at der er flere forklaringer på, at terrassevarmere vinder frem. De er blevet billigere, grønnere og så har corona-pandemien sat ekstra skub i salget. Folk sparer penge, fordi de ikke kan rejse, og mange vil gerne sidde ude i den friske luft, hvis de kan. Både hvis de arbejder hjemme, eller hvis der kommer gæster, siger Peter van A. Bjerke.

Han stiftede Solamagic i 2006, og siden 2013 har det skandinaviske marked været en del af den tyske baserede Solamagic-gruppe.

