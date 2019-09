Direktør Laila Køj og medstifter Anders Køj modtager markedsføringsprisen, som Henrik Bødtcher-Hansens Fond uddeler i samarbejde med CBS. Foto: 21-5

Send til din ven. X Artiklen: Virksomhed belønnes for god ide og ærlig markedsføring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Virksomhed belønnes for god ide og ærlig markedsføring

Hørsholm - 30. september 2019 kl. 06:53 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Virksomheden 21-5, der står bag et nytænkende koncept i forhold til ferieboliger, har netop modtaget en pris, som anerkender virksomhedens forretningsmodel. Virksomhedens koncept går ud på, at 21 familier går sammen om at investere i fem boliger i udlandet.

Det kan eksempelvis være Toscana, Alperne, Mallorca, Sydfrankrig og Barcelona. Hver familie betaler et bestemt beløb for at blive en del af ejerforeningen, mens 21-5 står for al administration, køb af boligerne, indretning, renovering og vedligehold.

Den forretningsmodel og kommunikationen omkring den har nu fået Henrik Bødtcher-Hansens Fond, der i samarbejde med Copenhagen Business School hvert år uddeler en markedsføringspris, til at hædre 21-5.

Som motivation for, at 21-5 har modtaget markedsføringsprisen skrives det:

»Årets prismodtager 21-5 er en virksomhed, som bygger på indgående kendskab til kundernes ønsker, og ikke mindst til, hvad de synes er besværligt. Det er lykkedes virksomheden at sælge løsningen og idéen til kunder, som tidligere udelukkende ville have købt til eget brug, men som nu gladelig deler med andre ejere - 20 andre ejere for at være helt nøjagtig«, skrives det.

Hos Laila Køj, der er administrerende direktør hos 21-5, vækker det glæde, at virksomheden har fået en pris for sin markedsføring. Markedsføringen tager nemlig udgangspunkt i kundernes oplevelse af firmaet.

- Vi er meget taknemmelige, men også temmelig overraskede, lyder det fra Laila Køj, inden hun uddyber:

- Det betyder meget for os, at det er en markedsføringspris, fordi vi laver alt selv. Markedsføringen indeholder kun vores produkt, og de familier, som bruger det. Derfor er det fantastisk, at det kvalificerer til at få en pris, siger hun.

Samtidig fortæller direktøren, at det er et meget bevidst valg, når virksomheden ikke benytter sig af konsulenter til markedsføringen.

Hos 21-5 vil man nemlig hellere tro på sit egets koncepts gennemslagskraft, end man vil lytte til smarte konsulenter.

- Vi har gennem årene haft adskillige marketingbureauer, der gerne ville komme og fortælle os, hvordan vi skulle gøre tingene, men vi har kunne mærke, at vi ikke kunne bruge det. Så var det bedre at fokusere på det, som det hele stammer fra - nemlig en god ide om at dele noget. Vores markedsføring er, at vi fortæller det, som det er, lyder det afslutningsvist fra direktøren.

Mere end 550 danske familier har gennem de seneste år investeret mere end 1 milliard kroner i udenlandske ferieboliger gennem den deleøkonomiske virksomhed.