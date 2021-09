13-årige Theodor Hellesen fra Hørsholm vandt Tivoli og Schulstads smørrebrødskonkurrence. Blandt dommerne, der faldt for Theodors smørstegte kulmule med ærtepure og tartarsauce, var Adam Price og Stig Rossen. Foto: Privat

Vinder foran voksne: Theodor på 13 år laver det bedste smørrebrød

Begejstrede dommerpanel med smørstegt kulmule med ærtepure og tartarsauce i Tivolis og Schulstads store smørrebrødskonkurrence

Hørsholm - 20. september 2021 kl. 15:31 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Han er 13 år og drømmer om at blive kok. Lørdag i sidste uge beviste Thoedor Hellesen fra Hørsholm, at han har gastronomisk talent.

For i Tivoli på Restaurant Brdr. Price vandt han konkurrencen "Danskernes bedste stykke smørrebrød" på den foodfestival, som forlystelseshaven arrangerede med brødproducenten Schulstad.

13-årige Theodor stod i finalen med fire voksne og køkkenprofessionelle, men det var den unge Hørsholmdrengs højbelagte stykke smørstegt kulmule med ærtepure og tartarsauce, der gav topkaraterer hos dommerpanelet, der talte restauratør Adam Price, sanger Stig Rossen, Børsens madanmelder Ole Troelsø og Mette Dahlgaard fra Restaurant Gemyse.

Dirrende og spændt "Jeg er virkelig glad over at have vundet," sagde den unge nykårede smørrebrødsmester til Avisen.dk efter sejren og indrømmede, at han havde lidt svært ved at stå, da benene dirrede, og han var spændt i kroppen.

"Jeg fandt på smørrebrødet, da jeg var i Gilleleje og spise smørrebrød, hvor jeg fik et stykke med paneret fisk. Det fik mig til at tænke på fish and chips, og så fik jeg den ide at forsøge at få det over på et stykke smørrebrød, så det blev lidt mere elevere," forklarede Theodor.

Intet med hans alder Som dommere understregede både Adam Price og Stig Rossen, at det på ingen måde var hans unge alder, de bedømte efter.

"Vi valgte at sige, at det her skal være et rigtigt stykke smørrebrød, som man skal kunne skære og spise. Alle elementerne skal være veltilberedte, og det skal hænge sammen. Det var et meget flot stykke fisk, en rigtig god tatarsovs. Og det gjorde det altså hele vejen igennem for Theodor," lød det fra Adam Price til Avisen.dk, mens Stig Rossen supplerede:

"Hans smørrebrød var virkelig velafstemt og velkomponeret, og der var mange smagsindtryk i den, og så var den let at spise. Smørrebrød skal ikke falde fra hinanden, når man skærer i det, og der var hans smørrebrød virkelig velafstemt."