Ville bare køre ud af rundkørsel: Kørte ind i anden bilist i stedet

To bilister kom galt afsted fredag, da de kolliderede i eftermiddagstrafikken. De to biler befandt sig i den dobbeltsporede rundkørsel ved Ravnsnæsvej ved Hørsholm, og det var ved frakørslen, at uheldet indtraf.

Her skulle en 61-årig bilist fra Frederikssund skifte spor i forbindelse med frakørslen, men her overså han desværre en bilist i ydersporet, og i stedet for at dreje fra svingede han direkte ind i siden på den uforvarende bil.