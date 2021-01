Vilde villaer: Her er markedets dyreste huse lige nu

Beliggenhed og luksuriøse kvadratmeter er nøgleordene for landets dyreste huse til salg, hvor et af dem ligger i lokalområdet

Alle sammen ligger på eksklusive beliggenheder her i liebhaver-enklaverne nord for København med den eftertragtede udsigt til vand. Det viser boligmediet Boliga.dks liste over de absolut dyreste villaer til salg i Danmark lige nu.

Landets næstdyreste bolig lige nu kan du erhverve dig for 55 mio. kr. i Taarbæk, hvor kun 'et stenkast fra vandet' er ikke en overdrivelse. Pragthjemmet er fra 1920 med 11 værelser fordelt på 373 kvadratmeter med egen strand og badebro.

Vi skal lige nu til Kongens Lyngby for at finde landets dyreste bolig til salg. Prisen er 60 mio. kr. for Christianelyst, en af de mere markante ejendomme ved Bagsværd Sø i Kongens Lyngby. Det ligger på en grund, der tæller over én hektar jord, som går helt ned til vandet.