Artiklen: Vild rekord: Danmarks dyreste hus solgt for trecifret-millionbeløb

Vild rekord: Danmarks dyreste hus solgt for trecifret-millionbeløb

Nøglerne til et 825 kvadratmeter stort liebhavervilla i Vedbæk har skiftet ejere

Hverken coronapandemi og nedlukning har kunne stoppe boligmarkedet, der her i 2020 nærmer sig et vildt år med rekordmange solgte boliger er solgt og stigende priserne,. En bolig har netop overgået alt, hvad markedet hidtil har set.

En 825 kvadratmeter stor villa i Vedbæk er nemlig blevet solgt - og her er der betalt et - uden at overdrive - svimlende beløb. Nøglerne til villaen har nemlig skiftet bukselommer efter en handel til 150 millioner kroner.