Vild pris: Så meget tjener kendt erhvervsmand og tidligere fodboldboss på luksusejendom

Efter mere end et år på markedet er den idylliske ejendom blevet solgt for 30.750.000 kroner, oplyser boligmediet Boliga.dk.

Selv ønsker Karsten Aabrink ikke at kommentere bolighandlen, men han oplyser til Ugebladet, at man da selvfølgelig kun indgår en handel, hvis man er tilfreds.

Med den aktuelle købspris opnåede man en gedigen kvadratmeterpris på lige over 58.000 kroner, hvilket ifølge Boliga.dk ligger mere end 20.000 kroner over prisgennemsnittet i Hørsholm Kommune, der aktuelt ligger på ca. 36.400 kr. pr m² for et gennemsnitligt hus på 150 m².