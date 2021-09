Se billedserie Biodiversitet er et af tidens buzzwords, og et ønske hos borgmester Morten Slotved (K) er at få engageret og motiveret borgere til at lave en vild have. Selv har han også fået en særlig frøpose, som skal sås derhjemme. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

'Vild med Vilje' springer ud i byen: Næste år skal vi kåre den vildeste have

Hørsholm Kommune vil øge biodiversiteten og hæve naturkvaliteten og have borgerne og erhvervslivet med på konceptet "Vild med Vilje"

Hørsholm - 15. september 2021 kl. 07:38 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

I Hørsholm skal de vilde blomster og planter for alvor dyrkes og udbredes.

Det har kommunen allerede været i gang med på flere offentlige områder, men nu opfordres private haveejere til at gøre det samme - og ligeså de lokale virksomheder.

Under titlen 'Vild med Vilje' sætter Hørsholm Kommune fart på en ny bevægelse, der skal fremme biodiversitet i kommunen og skabe nye gode levesteder for planter og åndehuller for dyr og insekter, der kan få sig et festmåltid.

I tirsdags åbnede borgmester Morten Slotved officielt det første 'Vild med Vilje'-sted ved Dronningedammen med to vilde blomsterbede, som et synligt eksempel på den biodiversitet, Hørsholm skal have meget mere i fremtiden.

Det er ikke nok 'Vild med Vilje'-konceptet er foreløbig skudt op 12-15 forskellige steder i kommunen, men det er slet ikke nok, fastslår borgmesteren.

"Vi kommer til at se det mange flere steder i Hørsholm, f.eks. i rabatterne. Men der hvor vi skal hen nu, det er at få engageret og motiveret borgere til at tænke på biodiversitet. At det her faktisk kunne være en mulighed i ens egen have. Små tiltag, men det er også biodiversitet og en mulighed for at pleje insekter og pleje bier," siger Morten Slotved.

Vild med Vilje er blomstrende vejbede, blomstrende enge, kunstig aldringsproces på træer og øget mængde dødt træ i skovbunden skal skabe levesteder for insekter og svampe. Mere biodiversitet øger naturkvaliteten, som igen skaber glæde og minder. Foto: Allan Nørregaard

FAKTA De foreløbige Vild med Vilje-områder i Hørsholm:

Nattergaleengen

Dronningedam

Lågegyde

Blomstrende bede Hørshol Syd og Nord

Blomstrende bede, Korset

Folehave overdrev

Blomstrende bede, Ewaldshøj

Høslæt på Bolbroengen og i Usserød Ådal Den vildeste have Det skal blandt andet gøres med en konkurrence, hvor man fra kommunen om et års tid vil kåre Hørsholms vildeste have. For både private, boligforeninger og virksomheder.

"Hvem får skabt en vild have. Hvem omlægger til en vild have. Jeg tror, at en del allerede er i gang, men at endnu flere er interesseret i det. 'Vild med vilje' handler om, at vi alle sammen skal tænke vores grønne områder på nye måder. Vi skal skabe gode levesteder for dyr og planter," forklarer borgmesteren.

Kronhjorte-karakter Som flere andre kommuner er Hørsholm blevet medlem af 'Foreningen Vild Med Vilje', og på det kommunale budget er der i år afsat 500.000 kroner til projektet.

Ifølge Katrine Langer, centerchef for By- og Miljø, skal projektet på den lange bane give borgerne en mere mangfoldig og rig naturoplevelse.

"Vores mål er at øge naturkvaliteten i by og land, at øge naturforståelsen samtidig med at vi omstiller til en mere naturvenlig drift," fortæller Katrine Langer.

Det betyder bl.a, at kommunen flere steder lader græsset vokse langt og træstammer ligge eller planter til, sår og plejer på nye måder - også i den bynære natur.

Flere steder er 'Vild med Vilje'-områderne markeret med et flot træskilt, der angiver, hvor høj naturværdi tiltaget vurderes at have.

Skalaen i Hørsholm Kommune er markeret med en til tre kronhjorte, hvor tre kronhjorte er topscoreren.

Biodiversiteten og naturen i Hørsholm skal tages til en anden liga, og her er teamet i Hørsholm Kommune, der sørge for det. Fra venstre Lise Kloster Bro, landskabsarkitekt og byplanlægger, Lea Holstein Knudsen, projektleder, og Emil Duygu Johansen, skov- og landskabsingeniør. Foto: Allan Nørregaard

FAKTA Det indeholder Hørsholms frøblanding:

Hvid okseøje, blåhat, kællingetand, alm. røllike, klinte, farve-gåseurt, blåklokke, nældebladet klokke, kornblomst, alm. knopurt, cikorie, slangehoved, knoldet mjødurt, gul snerre, prikbladet perikon, tjærenellike, trævlekrone, skovforglemmigej, merian, kornvalmue, dunet vejbred, hulkravet kodriver, alm. brunelle, nikkende limurt, dagpragtstjerne, moskus katost, rundbælg og blæresmælde. Hvid okseøje, blåhat, kællingetand, alm. røllike, klinte, farve-gåseurt, blåklokke, nældebladet klokke, kornblomst, alm. knopurt, cikorie, slangehoved, knoldet mjødurt, gul snerre, prikbladet perikon, tjærenellike, trævlekrone, skovforglemmigej, merian, kornvalmue, dunet vejbred, hulkravet kodriver, alm. brunelle, nikkende limurt, dagpragtstjerne, moskus katost, rundbælg og blæresmælde. Særlig frøblanding Til projektet er der blevet lavet en særlig Hørsholm frøblanding af høj kvalitet med hjemmehørende arter og indsamlede frø fra Nordsjælland. En frøblanding med både etårige og flereårige planter, som blomstrer hele sommersæsonen lige fra maj til september.

Frøposen kan man få fingrene i ved et af flere lærings-arrangementer, som Hørsholm Kommune planlægger henover vinteren og foråret. Her kan man blive klogere på sin have, hvordan man tænker vildt og dermed skaber større biodiversitet. Men også hvordan man skal passe haven, for en vild have passer ikke bare sig selv.

Bliv inspireret hos Blixen Et af de steder, hvor man kan lade sig inspirere, er på Rungstedlund, hvor Karen Blixen store have er indrettet med bl.a. vild skov, åben eng og sø. Her skal alle elever fra Rungsted Skole også på et besøg i løbet af et skoleår for at lære mere om de de mange natur tiltag.

På kommunens Borgerlab er der desuden skabt et forum, hvor man kan få mere at vide.

Sideløbende med de praktiske tiltag er Hørsholm Kommune også i gang med at udarbejde en biodiversitetsstrategi, der skal understøtte et bredt og langsigtet arbejde med biodiversitet. Strategien forventes færdig ultimo 2022.

"Allerede nu er forandringerne i gang, og Hørsholm Kommune har nu et team af medarbejdere, der er dedikerede til 'Vild med Vilje'.

Dronningedammen er et af mange steder, hvor du kan se Hørsholm Kommunes 'Vild med Vilje' folde sig ud. Foto: Allan Nørregaard

Det er tydeligt, at bier og insekter kan lide det nye bed med vilde blomster ved Dronningedammen. Foto: Allan Nørregaard

